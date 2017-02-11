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  • Лига 1. Дубль Кавани помог «ПСЖ» в гостях разгромить «Бордо»

Лига 1. Дубль Кавани помог «ПСЖ» в гостях разгромить «Бордо»

11 февраля 2017, 00:31
3

В матче 25-го тура Лиги 1 «ПСЖ» в гостях не оставил шансов «Бордо», трижды поразив ворота соперника. Дублем в составе победителей отметился Эдинсон Кавани.

Таким образом, парижский клуб набрал 55 очков и сравнялся по баллам с лидирующим «Монако», однако красно-белые имеют игру в запасе и обходят красно-синих по дополнительным показателям. В активе «Бордо» – 36 очков и седьмая позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур

Бордо – ПСЖ – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Кавани, 6; 0:2 – Ди Мария, 40; 0:3 – Кавани, 47.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Бордо ПСЖ Кавани Эдинсон
Комментарии (3)
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яйва-яйва
1486779573
Круто!
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КЭТиК
1486788819
А Монако все равно впереди.
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Superviser77
1486788993
Кавани красавчик: 2 голешника с лёта загнал. Второй конечно карявенький, но молодца)))
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