Лига 1. Дубль Кавани помог «ПСЖ» в гостях разгромить «Бордо»

В матче 25-го тура Лиги 1 «ПСЖ» в гостях не оставил шансов «Бордо», трижды поразив ворота соперника. Дублем в составе победителей отметился Эдинсон Кавани.

Таким образом, парижский клуб набрал 55 очков и сравнялся по баллам с лидирующим «Монако», однако красно-белые имеют игру в запасе и обходят красно-синих по дополнительным показателям. В активе «Бордо» – 36 очков и седьмая позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур

Бордо – ПСЖ – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Кавани, 6; 0:2 – Ди Мария, 40; 0:3 – Кавани, 47.

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