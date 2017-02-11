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    Лига 1. Дубль Кавани помог «ПСЖ» в гостях разгромить «Бордо»

    В матче 25-го тура Лиги 1 «ПСЖ» в гостях не оставил шансов «Бордо», трижды поразив ворота соперника. Дублем в составе победителей отметился Эдинсон Кавани.

    Таким образом, парижский клуб набрал 55 очков и сравнялся по баллам с лидирующим «Монако», однако красно-белые имеют игру в запасе и обходят красно-синих по дополнительным показателям. В активе «Бордо» – 36 очков и седьмая позиция.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур

    Бордо – ПСЖ – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кавани, 6; 0:2 – Ди Мария, 40; 0:3 – Кавани, 47.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2017 00:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 11 февраля 2017, 07:56

      Кавани красавчик: 2 голешника с лёта загнал. Второй конечно карявенький, но молодца)))

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 11 февраля 2017, 07:53

      А Монако все равно впереди.

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 11 февраля 2017, 05:19

      Круто!

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