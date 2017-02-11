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Бундеслига. «Бавария» вырвала победу над «Ингольштадтом» и другие результаты

11 февраля 2017, 19:25
3

Сегодня состоялись матчи 20-го тура Бундеслиги. «Бавария» в самом конце встречи вырвала победу над «Ингольштадтом», благодаря голам Видаля и Роббена.

Дортмундская «Боруссия» проиграла на выезде «Дармштадту», а «РБ Лейпциг» крупно уступил «Гамбургу». В других поединках «Байер» дома разгромил «Айнтрахт», а гол Торгана Азара позволил «Боруссии» из Менхенгладбаха добыть три очка в игре с «Вердером».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 20-й тур

Ингольштадт – Бавария – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Видаль, 90; 0:2 – Роббен, 90.

Байер – Айнтрахт – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Чичарито, 5; 2:0 – Чичарито, 63; 3:0 – Фолланд, 78.

Вердер – Боруссия М – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Азар, 12.

Дармштадт – Боруссия Д – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Бойд, 21; 1:1 – Геррейру, 44; 2:1 – Колак, 67.

РБ Лейпциг – Гамбург – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Пападопулос, 18; 0:2 – Уолес, 24; 0:3 – Хант, 90.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Ингольштадт Бавария Байер Айнтрахт Вердер Боруссия М Дармштадт Боруссия Д РБ Лейпциг Гамбург
Комментарии (3)
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Михайловский Технарь
1486833426
Гамбург и Дармштадт удивили
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kachan63
1486853113
Благодаря таким вот матчам "Гамбург" из сезона в сезон спасается от вылета в БЛ2, а сказка немецкого "Лестера" похоже закончилась.
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Gullit 76
1486890750
Лейпциг сдался,можно поздравить Баварию с чемпионством.БоруссиюД лихорадит,не ожидал такого результата.
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