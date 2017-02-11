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    Бундеслига. «Бавария» вырвала победу над «Ингольштадтом» и другие результаты

    Сегодня состоялись матчи 20-го тура Бундеслиги. «Бавария» в самом конце встречи вырвала победу над «Ингольштадтом», благодаря голам Видаля и Роббена.

    Дортмундская «Боруссия» проиграла на выезде «Дармштадту», а «РБ Лейпциг» крупно уступил «Гамбургу». В других поединках «Байер» дома разгромил «Айнтрахт», а гол Торгана Азара позволил «Боруссии» из Менхенгладбаха добыть три очка в игре с «Вердером».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 20-й тур

    Ингольштадт – Бавария – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Видаль, 90; 0:2 – Роббен, 90.

    Байер – Айнтрахт – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Чичарито, 5; 2:0 – Чичарито, 63; 3:0 – Фолланд, 78.

    Вердер – Боруссия М – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Азар, 12.

    Дармштадт – Боруссия Д – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бойд, 21; 1:1 – Геррейру, 44; 2:1 – Колак, 67.

    РБ Лейпциг – Гамбург – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Пападопулос, 18; 0:2 – Уолес, 24; 0:3 – Хант, 90.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2017 19:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 февраля 2017, 12:12

      Лейпциг сдался,можно поздравить Баварию с чемпионством.БоруссиюД лихорадит,не ожидал такого результата.

      0
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      Рейтинг: +545

      kachan63 12 февраля 2017, 01:45

      Благодаря таким вот матчам "Гамбург" из сезона в сезон спасается от вылета в БЛ2, а сказка немецкого "Лестера" похоже закончилась.

      0
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 11 февраля 2017, 20:17

      Гамбург и Дармштадт удивили

      3
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