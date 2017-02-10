Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Желающих приобрести травмированного Цауню нет»

    Агент Арсен Минасов, представляющий интересы бывшего полузащитника ЦСКА Александра Цауни, заявил, что заинтересованных в приобретении травмированного футболиста нет. Напомним, латвийский игрок продолжает восстановление после повреждения голеностопа.

    «На данный момент Александр Цауня проходит курс реабилитации в испанской клинике. Это займет не меньше двух — двух с половиной месяцев. Однозначно, что в этом сезоне он уже не сможет играть. Сейчас самое главное для него — это правильно восстановиться. Потому что есть проблема, к которой нужно подойти очень внимательно. В связи с этим, вопрос о его футбольном будущем стоит не так остро. Думаем лишь о том, чтобы с Цауней все было в порядке. Сами понимаете, предлагать клубу футболиста, который только через два с половиной месяца сможет приступить к тренировкам, – это не совсем серьезно. Да и желающих приобрести Цауню в том состоянии, в котором он сейчас находится, нет.

    Однако это не отменяет того факта, что есть контакты с людьми, которые готовы ждать и следить за развитием событий. Это разговоры на перспективу. Конечно, разговоров не много, но они есть, причем из разных стран», – заявил представитель игрока.

    Цауня выступал за ЦСКА с 2011 по 2016 год. На его счету 61 матч и три забитых гола.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2017 16:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2

      Закат 11 февраля 2017, 13:30

      Лохов не обнаружено!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 10 февраля 2017, 19:52

      а через авито?

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11