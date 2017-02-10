Агент: «Желающих приобрести травмированного Цауню нет»

Агент Арсен Минасов, представляющий интересы бывшего полузащитника ЦСКА Александра Цауни, заявил, что заинтересованных в приобретении травмированного футболиста нет. Напомним, латвийский игрок продолжает восстановление после повреждения голеностопа.

«На данный момент Александр Цауня проходит курс реабилитации в испанской клинике. Это займет не меньше двух — двух с половиной месяцев. Однозначно, что в этом сезоне он уже не сможет играть. Сейчас самое главное для него — это правильно восстановиться. Потому что есть проблема, к которой нужно подойти очень внимательно. В связи с этим, вопрос о его футбольном будущем стоит не так остро. Думаем лишь о том, чтобы с Цауней все было в порядке. Сами понимаете, предлагать клубу футболиста, который только через два с половиной месяца сможет приступить к тренировкам, – это не совсем серьезно. Да и желающих приобрести Цауню в том состоянии, в котором он сейчас находится, нет.

Однако это не отменяет того факта, что есть контакты с людьми, которые готовы ждать и следить за развитием событий. Это разговоры на перспективу. Конечно, разговоров не много, но они есть, причем из разных стран», – заявил представитель игрока.

Цауня выступал за ЦСКА с 2011 по 2016 год. На его счету 61 матч и три забитых гола.