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    Суарес дисквалифицирован на два матча

    Форвард «Барселоны» Луис Суарес наказан двухматчевой дисквалификацией за удаление в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетико».

    Помимо стандартного наказания, второй матч дисквалификации уругваец получил за «неспортивное поведение», пишет Diario Ara.

    Руководство «Барселоны», в свою очередь, может обжаловать решение дисциплинарного органа, чем и намерено воспользоваться.

    Напомним, что в решающем поединке за трофей соперником «Барселоны» выступил «Алавес», накануне во втором полуфинале одолевший «Сельту».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2017 20:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 10 февраля 2017, 18:57

      Да всему Миру понятно, идет давление на Барселону и в этом году больше! Почему какая та команда Каталонии, которая в свою очередь добивается независимости, должна выигрывать все и всегда?! Спорт эта огромная политическая сила тоже!!! Вот и власти Испании хотят как то урезать крылья (отобрать это оружие)!!!

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 9 февраля 2017, 21:02

      Судья не прав!Нужны видео повторы! Зря его Суарес не загрыз!

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      Рейтинг: +816

      diktatop 9 февраля 2017, 20:13

      Опять укусил?)

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 20:09

      Хорошо не покусал никого))

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