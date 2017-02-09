Суарес дисквалифицирован на два матча

Форвард «Барселоны» Луис Суарес наказан двухматчевой дисквалификацией за удаление в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетико».

Помимо стандартного наказания, второй матч дисквалификации уругваец получил за «неспортивное поведение», пишет Diario Ara.

Руководство «Барселоны», в свою очередь, может обжаловать решение дисциплинарного органа, чем и намерено воспользоваться.

Напомним, что в решающем поединке за трофей соперником «Барселоны» выступил «Алавес», накануне во втором полуфинале одолевший «Сельту».