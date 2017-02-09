Суарес дисквалифицирован на два матча

Да всему Миру понятно, идет давление на Барселону и в этом году больше! Почему какая та команда Каталонии, которая в свою очередь добивается независимости, должна выигрывать все и всегда?! Спорт эта огромная политическая сила тоже!!! Вот и власти Испании хотят как то урезать крылья (отобрать это оружие)!!!
Форвард «Барселоны» Луис Суарес наказан двухматчевой дисквалификацией за удаление в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетико».
Помимо стандартного наказания, второй матч дисквалификации уругваец получил за «неспортивное поведение», пишет Diario Ara.
Руководство «Барселоны», в свою очередь, может обжаловать решение дисциплинарного органа, чем и намерено воспользоваться.
Напомним, что в решающем поединке за трофей соперником «Барселоны» выступил «Алавес», накануне во втором полуфинале одолевший «Сельту».