«Манчестер Сити» может продать Агуэро «Интеру» за 93 миллиона

«Интеру» придется пойти на значительные затраты в стремлении приобрести у «Манчестер Сити» нападающего Серхио Агуэро. В Италии утверждают, что клуб АПЛ согласен продать своего игрока миланцам за 93 миллиона евро. В СМИ отмечается, что аргентинец является одной из трансферных целей «Интера», который летом может получить на усиление состава порядка 400 миллионов евро.

В текущем сезоне Агуэро провел в чемпионате Англии 18 матчей, в которых забил 11 голов. Рыночная стоимость 28-летнего аргентинца оценивается в 60 миллионов евро.