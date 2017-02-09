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    «Манчестер Сити» может продать Агуэро «Интеру» за 93 миллиона

    «Интеру» придется пойти на значительные затраты в стремлении приобрести у «Манчестер Сити» нападающего Серхио Агуэро. В Италии утверждают, что клуб АПЛ согласен продать своего игрока миланцам за 93 миллиона евро. В СМИ отмечается, что аргентинец является одной из трансферных целей «Интера», который летом может получить на усиление состава порядка 400 миллионов евро.

    В текущем сезоне Агуэро провел в чемпионате Англии 18 матчей, в которых забил 11 голов. Рыночная стоимость 28-летнего аргентинца оценивается в 60 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    09.02.2017 15:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 9 февраля 2017, 17:15

      вряд ли он сам захочет переходить в Интер, его хотел Реал купить

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 9 февраля 2017, 16:56

      Лучше в Китай, там зарплата хорошая

      -1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 16:55

      Агуеро в здравом уме не перейдёт в картон.

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > sir_Alex 9 февраля 2017, 17:08

      у этого "картона" великая история и имя! А что у МанСити есть?))) За последние несколько лет про этот клуб вообще только услышали, а до арабских вливаний он лишь боролся за выживание.......!

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > diadushka 9 февраля 2017, 18:03

      А зачем Куну "великая" история?? Как любой нормальный спортсмен, он хочет побеждать сейчас!

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > sir_Alex 10 февраля 2017, 10:49

      Раз в сити не прёт, можно и в Интер поехать, чем не усиление? Возможно увидели бы мы мощнейший дуэт Агуэро-Икарди) возможно именно они породят новую историю для Интера

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > dolf666 10 февраля 2017, 11:20

      Короче говоря, дело за самим Агуэро. Но "Интер" явно будет не одинок в желании приобрести аргентинца.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > sir_Alex 13 февраля 2017, 12:31

      ну это да) любой клуб усилит теоретически, а там как пойдёт

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 февраля 2017, 16:18

      ФФП всех трахнет, это Вам не Китай...

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 9 февраля 2017, 15:58

      Да....охренеть как завысили.....Чуть ли не Месси...

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