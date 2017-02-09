Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: «Зенит» требует от «Ростова» более 6 миллионов за переход своего воспитанника

    «Зенит» намерен добиться от «Ростова» выплаты компенсации за переход в команду их воспитанника Валерия Ярошенко. Весной прошлого года хавбек не стал продлевать контракт с питерцами, а летом подписал контракт с «Ростовом» на правах свободного агента.

    Теперь «Зенит» обратился в Палату по разрешению споров РФС, требуя, чтобы нынешний клуб игрока заплатил им более 6 миллионов рублей в виде компенсации за воспитание футболиста.

    Ярошенко в текущем сезоне провел лишь один матч в чемпионате России.

    Источник: Life

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2017 15:26
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 февраля 2017, 10:27

      Жаль Зенит, жаль, впереди ждет банкротство.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 10 февраля 2017, 07:06

      Что-то новое! У Мюллера крыша поехала! И так в три горла жрёт! Харя не треснет!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 10 февраля 2017, 00:45

      Компенсация за свободного агента..Питер жжет..
      Надеюсь, наши не поведутся на этот развод..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 10 февраля 2017, 00:03

      Все газпрому народных денег мало)Кого бомжи могли воспитать вообще и чему научить?Ток ногопалку по воробьям шмалять,да дыбыла шавку улыбаться. 6 лямов они требуют за воспитание хер пойми кого,опять что ли на достройку своей свалки на крестовском собирают?))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Denis199244 9 февраля 2017, 20:31

      Сначало подумал что новость про переход Могилевца,прочел и удивился...какая компенсация???он же свободным агентом пришел в Ростов,а может это и не новость вовсе?может сами статью придумали)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 9 февраля 2017, 19:35

      значит плохо воспитали раз ушел бесплатно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 9 февраля 2017, 19:25

      бедный Зенит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 9 февраля 2017, 19:16

      А кто хоть раз заплатил городу Ростов-на-Дону за выращенных мастеров футбола ??? Сколько выпускников Ростовского спортинтерната играли в чемпионате страны ??? И ни копеечки никто не заплатил...Даже спасибо не сказали...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 февраля 2017, 18:03

      сами проепали, а теперь что? летом и Могилевец бесплатно свалит

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6306

      порт 9 февраля 2017, 16:26

      Всё в рамках закона.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11