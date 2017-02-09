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  • Источник: «Зенит» требует от «Ростова» более 6 миллионов за переход своего воспитанника

Источник: «Зенит» требует от «Ростова» более 6 миллионов за переход своего воспитанника

9 февраля 2017, 15:26
25

«Зенит» намерен добиться от «Ростова» выплаты компенсации за переход в команду их воспитанника Валерия Ярошенко. Весной прошлого года хавбек не стал продлевать контракт с питерцами, а летом подписал контракт с «Ростовом» на правах свободного агента.

Теперь «Зенит» обратился в Палату по разрешению споров РФС, требуя, чтобы нынешний клуб игрока заплатил им более 6 миллионов рублей в виде компенсации за воспитание футболиста.

Ярошенко в текущем сезоне провел лишь один матч в чемпионате России.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Ярошенко Валерий
Комментарии (25)
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vgarakh
1486643835
Не нажрутся никак.
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Garrincha58
1486652600
сами проепали, а теперь что? летом и Могилевец бесплатно свалит
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zico2205
1486656966
А кто хоть раз заплатил городу Ростов-на-Дону за выращенных мастеров футбола ??? Сколько выпускников Ростовского спортинтерната играли в чемпионате страны ??? И ни копеечки никто не заплатил...Даже спасибо не сказали...
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Joko21
1486657514
бедный Зенит
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Sergej-74
1486658151
значит плохо воспитали раз ушел бесплатно
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Denis199244
1486661513
Сначало подумал что новость про переход Могилевца,прочел и удивился...какая компенсация???он же свободным агентом пришел в Ростов,а может это и не новость вовсе?может сами статью придумали)))
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Недовольный
1486674200
Все газпрому народных денег мало)Кого бомжи могли воспитать вообще и чему научить?Ток ногопалку по воробьям шмалять,да дыбыла шавку улыбаться. 6 лямов они требуют за воспитание хер пойми кого,опять что ли на достройку своей свалки на крестовском собирают?))
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Таганский
1486676744
Компенсация за свободного агента..Питер жжет.. Надеюсь, наши не поведутся на этот развод..
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АЛЕКС 58
1486699599
Что-то новое! У Мюллера крыша поехала! И так в три горла жрёт! Харя не треснет!
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vgarakh
1486711655
Жаль Зенит, жаль, впереди ждет банкротство.
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