Источник: «Зенит» требует от «Ростова» более 6 миллионов за переход своего воспитанника

«Зенит» намерен добиться от «Ростова» выплаты компенсации за переход в команду их воспитанника Валерия Ярошенко. Весной прошлого года хавбек не стал продлевать контракт с питерцами, а летом подписал контракт с «Ростовом» на правах свободного агента.

Теперь «Зенит» обратился в Палату по разрешению споров РФС, требуя, чтобы нынешний клуб игрока заплатил им более 6 миллионов рублей в виде компенсации за воспитание футболиста.

Ярошенко в текущем сезоне провел лишь один матч в чемпионате России.