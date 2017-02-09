Главный тренер «Алавеса» удивлен, что его команда вышла в финал Кубка Испании

Главный тренер «Алавеса» Маурисио Пеллегрино признался, что победа в полуфинале Кубка Испании над «Сельтой» (1:0, первый матч 0:0) стала для него приятной неожиданностью.

«Это тот самый подарок, который преподносит тебе твоя профессия. Я крайне удовлетворен от того, что команда дала своим болельщикам.

В этом матче разница между соперниками была минимальной, но во втором тайме мы действовали немного лучше. Для нас выход в финал является чем-то неожиданным», – сказал Пеллегрино.

В финале Кубка Испании «Алавес» встретится с «Барселоной».