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    Главный тренер «Алавеса» удивлен, что его команда вышла в финал Кубка Испании

    Главный тренер «Алавеса» Маурисио Пеллегрино признался, что победа в полуфинале Кубка Испании над «Сельтой» (1:0, первый матч 0:0) стала для него приятной неожиданностью.

    «Это тот самый подарок, который преподносит тебе твоя профессия. Я крайне удовлетворен от того, что команда дала своим болельщикам.

    В этом матче разница между соперниками была минимальной, но во втором тайме мы действовали немного лучше. Для нас выход в финал является чем-то неожиданным», – сказал Пеллегрино.

    В финале Кубка Испании «Алавес» встретится с «Барселоной».

    Источник: Marca

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    09.02.2017 08:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 9 февраля 2017, 11:03

      Зачем Сельта напрягалась с Реалом ?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 февраля 2017, 10:02

      Сельта рвала жилы выбив Реал чтобы потом слить Алавесу ну не смех ли!?

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Garrincha58 9 февраля 2017, 21:55

      как и лестер ебанутый,им шип светит а они переигровку замутили.чтоб им суонси напихало

      0
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      Рейтинг: +152

      Diman67 9 февраля 2017, 09:39

      «Алаваеса»?

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