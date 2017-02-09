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Алавес - Сельта

08.02.2017, Среда, 23:00 мск Витория-Гастейс, стадион Мендисорроса Испания. Кубок, 1/2 финала , ответный матч Алавес - Сельта
Первый матч: 0 - 0
Обзор матча
Испания. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
первый матч		 2 февраля, четверг 23:00 Сельта 0:0 Алавес
Испания. Примера (2016/2017)
18 тур
15 января, воскресенье 18:15 Сельта 1:0 Алавес
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