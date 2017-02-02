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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сельта - Алавес
Сельта - Алавес: обзор матча 02 февраля 2017
Сельта
02.02.2017, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Алавес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сельта - Алавес
Замена
С. Гомес
️️️️
Г. Кабрал
80'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Д. Васс
76'
75'
Замена
К. Вигарай
️️️️
И. Гомес
Замена
П. Систо
️️️️
Т. Бонгонда
69'
67'
Желтая карточка
В. Камараса
63'
Замена
Э. Мендес
️️️️
Г. Токеро
60'
Желтая карточка
М. Льоренте
Желтая карточка
Т. Бонгонда
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Неманья Радойя
ЛП
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
21
Марсело Диас
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
19
Ману Гарсия
ЛП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Виктор Камараса
АП
16
Дейверсон
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
4
Алексис
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-3-2-1
1
Альварес
17
Кастро
22
Мальо
22
Кабрал
14
Ронкалья
22
Радойя
10
Васс
21
Диас
19
Эрнандес
10
Бонгонда
10
Аспас
4-2-1-3
1
Пачеко
17
Фемения
3
Феддаль
5
Лагвардия
19
Эрнандес
14
Льоренте
19
Гарсия
6
Камараса
23
Токеро
11
Гомес
16
Дейверсон
22
Кабрал
21
Гомес
21
Гомес
22
Кабрал
10
Бонгонда
77
Систо
77
Систо
10
Бонгонда
10
Васс
11
Гуидетти
11
Гуидетти
10
Васс
11
Гомес
2
Вигарай
2
Вигарай
11
Гомес
23
Токеро
7
Мендес
7
Мендес
23
Токеро
Остались в запасе
Сельта
Алавес
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Адриан Ортола
ВР
4
Алексис
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
4
Алексис
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Сельта - Алавес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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