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Расписание матчей
Испания. Кубок
Алавес - Сельта
Алавес - Сельта: обзор матча 08 февраля 2017
Алавес
08.02.2017, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Сельта
82'
Э. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Алавес - Сельта
Желтая карточка
Т. Эрнандес
90'
Замена
К. Вигарай
️️️️
И. Гомес
88'
86'
Замена
Д. Росси
️️️️
Д. Васс
84'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
М. Диас
ГОЛ! 1:0!
Э. Мендес
82'
Замена
Э. Мендес
️️️️
Г. Токеро
79'
74'
Замена
П. Систо
️️️️
Т. Бонгонда
53'
Желтая карточка
М. Диас
39'
Желтая карточка
Я. Аспас
Желтая карточка
З. Феддаль
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
19
Ману Гарсия
ЛП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Виктор Камараса
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЛП
10
Даниэль Васс
ЦП
21
Марсело Диас
АП
22
Неманья Радойя
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
4-2-1-3
1
Пачеко
19
Эрнандес
5
Лагвардия
3
Феддаль
17
Фемения
19
Гарсия
14
Льоренте
6
Камараса
23
Токеро
16
Дейверсон
11
Гомес
4-3-2-1
1
Альварес
14
Ронкалья
22
Мальо
22
Кабрал
17
Кастро
22
Радойя
10
Васс
19
Эрнандес
10
Бонгонда
21
Диас
10
Аспас
11
Гомес
2
Вигарай
2
Вигарай
11
Гомес
23
Токеро
7
Мендес
7
Мендес
23
Токеро
10
Бонгонда
77
Систо
77
Систо
10
Бонгонда
21
Диас
11
Гуидетти
11
Гуидетти
21
Диас
10
Васс
25
Росси
25
Росси
10
Васс
Остались в запасе
Алавес
Сельта
13
Адриан Ортола
ВР
4
Алексис
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
4
Алексис
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Алавес - Сельта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
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Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
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