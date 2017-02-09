Спортдиректор «Динамо-Брест»: «Пресса сама придумала кричащие заголовки для своих материалов о Кураньи»

Спортивный директор «Динамо-Брест» Сергей Ковальчук опроверг информацию, появившуюся в СМИ относительно возможного перехода в команду бывшего форварда сборной Германии Кевина Кураньи.

«Мне непонятен весь этот шум, ведь мы были предельно точны в своих формулировках. На официальном сайте была информация, что он тренируется с «Динамо-Брест». Не подписывает контракт, не проходит просмотр, а именно тренируется. Ни больше, ни меньше.

Спрашивать нужно с тех, кто раздул весь костер. С «Трибуны» и требуйте объяснений насчет того, что они там нафантазировали. Пресса сама придумала кричащие заголовки для своих материалов о Кураньи и сама же в них поверила. Отсюда и возникла вся эта неразбериха.

И тренерскому штабу, и футболистам было очень приятно, когда к нам приехал Кевин. Для многих это стало большой неожиданностью. Мы ему очень благодарны за это. Конечно, хотелось бы, чтобы он нам помог и все срослось, но, к сожалению, не все от нас зависит. Мы рады просто тому, что он с нами», – сказал Ковальчук.

Напомним, ранее появилась информация о том, что экс-нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи может продолжить карьеру в «Динамо-Брест».