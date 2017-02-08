Каррера: «В случае чемпионства «Спартака» все пойдем пешком в свои страны»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поддержал защитника красно-белых Сальваторе Боккетти в обещании дойти пешком до Италии в случае победы в российской Премьер-лиге. Специалист подчеркнул, что все в команде пойдут пешком в свои страны, если клуб завоюет трофей.

– Ваш соотечественник Боккетти выразил готовность дойти до Италии пешком в случае выигрыша золота. Готовы пойти вместе с ним?

– Конечно. Да мы в таком случае все пойдем пешком в свои страны!

Напомним, что по итогам 17-ти туров чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.