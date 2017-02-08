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  • Каррера: «В случае чемпионства «Спартака» все пойдем пешком в свои страны»

Каррера: «В случае чемпионства «Спартака» все пойдем пешком в свои страны»

8 февраля 2017, 13:06
26

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поддержал защитника красно-белых Сальваторе Боккетти в обещании дойти пешком до Италии в случае победы в российской Премьер-лиге. Специалист подчеркнул, что все в команде пойдут пешком в свои страны, если клуб завоюет трофей.

– Ваш соотечественник Боккетти выразил готовность дойти до Италии пешком в случае выигрыша золота. Готовы пойти вместе с ним?

– Конечно. Да мы в таком случае все пойдем пешком в свои страны!

Напомним, что по итогам 17-ти туров чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Боккетти Сальваторе Каррера Массимо
Комментарии (26)
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prtcs
1486549222
Это он имеет ввиду, что денег не будет на проезд. В конце скажет, что ни кто не хотел идти пешком, поэтому плохо играли.
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abusupian
1486549450
а как же луис адриано пешком пройдет до бразилии?
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Cant Stop
1486550035
100 % не придется идти!
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Gullit 76
1486551385
Когда хозяин Эзопа по пьяни пообещал выпить море Эзоп помог ему выкрутится из ситуации.Тут тоже можно.А если не выкручиваться то и идти далеко,а некоторым и через Атлантику плыть.И он не уточнил -когда именно станут чемп,в этом году или в другом.
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kella
1486551987
Значится шансов нет!
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turist82
1486552593
Последний матч тура...Спартаку достаточно не проиграть для чемпионства...на 90 минуте матча при счете 2-2, Зе Луиш вспомнив обещание тренера - по русски выматерился, сказал "Да ну нах" и забил гол в свои ворота ))))
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Сильвербой
1486555029
Давай сначала выиграем!
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GM
1486557392
Похоже, Каррера и Боккетти реально оценивают шансы СпаМа на золото :)
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Denis199244
1486562757
Напоминает слова Уткина в одном из интервью...да я шляпу съем...а потом...да вы что ребята это же шутка была....
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subbotaspartak
1486564869
Русским не впервой по Европам прогуляться, А каково это иностранцам? Это же буду первые русские пешеходные легионеры, То бишь -- пионеры. Правда я не особо верю. Не в то, что чемпионами станут. А в то, что пойдут. Обманут. К тому же путешествие может затянуться И к началу следующего чемпионата можно не вернуться.
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