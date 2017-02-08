Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «В случае чемпионства «Спартака» все пойдем пешком в свои страны»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поддержал защитника красно-белых Сальваторе Боккетти в обещании дойти пешком до Италии в случае победы в российской Премьер-лиге. Специалист подчеркнул, что все в команде пойдут пешком в свои страны, если клуб завоюет трофей.

    – Ваш соотечественник Боккетти выразил готовность дойти до Италии пешком в случае выигрыша золота. Готовы пойти вместе с ним?

    – Конечно. Да мы в таком случае все пойдем пешком в свои страны!

    Напомним, что по итогам 17-ти туров чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2017 13:06
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 9 февраля 2017, 01:14

      Бейтесь за 2-е место, и никуда ходить не придётся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 февраля 2017, 19:28

      На самом деле Спартаку до чемпионства предстоит пройти путь не меньший, чем его легионерам до своих домов !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      ruslankarakol 8 февраля 2017, 19:09

      некоторые весь следующий сезон пропустят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 февраля 2017, 17:41

      Русским не впервой по Европам прогуляться,
      А каково это иностранцам?
      Это же буду первые русские пешеходные легионеры,
      То бишь -- пионеры. Правда я не особо верю.
      Не в то, что чемпионами станут.
      А в то, что пойдут. Обманут.
      К тому же путешествие может затянуться
      И к началу следующего чемпионата можно не вернуться.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > subbotaspartak 8 февраля 2017, 22:05

      Ты единственный спартаковец,который признаёт,что обманут! Жму руку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Denis199244 8 февраля 2017, 17:05

      Напоминает слова Уткина в одном из интервью...да я шляпу съем...а потом...да вы что ребята это же шутка была....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 8 февраля 2017, 15:38

      Бразильцам вообще не далеко будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 8 февраля 2017, 15:36

      Похоже, Каррера и Боккетти реально оценивают шансы СпаМа на золото :)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Зэб 8 февраля 2017, 15:26

      За язык никто не тянул.Но сдается мне другая команда пойдет пешком.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 февраля 2017, 14:57

      Давай сначала выиграем!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 8 февраля 2017, 14:16

      Последний матч тура...Спартаку достаточно не проиграть для чемпионства...на 90 минуте матча при счете 2-2, Зе Луиш вспомнив обещание тренера - по русски выматерился, сказал "Да ну нах" и забил гол в свои ворота ))))

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11