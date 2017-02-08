«Томь» отказалась от услуг двух ливийских футболистов

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев заявил, что его клуб отказался от услуг 19-летнего полузащитника Осамы Албедви и 20-летнего нападающего Муфтахи Тактаки, которые находились на просмотре.

Такое решение принял тренерский штаб клуба. Источник сообщает, что в расположении команды футболисты пробыли четыре дня.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за проблем с финансированием команду покинул ряд ведущих игроков. На данный момент «Томь» занимает в турнирной таблице РФПЛ последнее место, имея в активе после 17-ти туров всего девять очков.