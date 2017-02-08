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    «Томь» отказалась от услуг двух ливийских футболистов

    Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев заявил, что его клуб отказался от услуг 19-летнего полузащитника Осамы Албедви и 20-летнего нападающего Муфтахи Тактаки, которые находились на просмотре.

    Такое решение принял тренерский штаб клуба. Источник сообщает, что в расположении команды футболисты пробыли четыре дня.

    Напомним, ранее сообщалось, что из-за проблем с финансированием команду покинул ряд ведущих игроков. На данный момент «Томь» занимает в турнирной таблице РФПЛ последнее место, имея в активе после 17-ти туров всего девять очков.

    Источник: ТАСС

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    08.02.2017 11:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 8 февраля 2017, 14:48

      Селюк негодует...ща снова вылезет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 февраля 2017, 14:09

      ей богу сначала как Террористов прочёл!Томь пугает!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 февраля 2017, 13:46

      Правильно нехрен иностранцев кормить, и так самим жрать нечего.
      Возьмут пару тройку из пердива и сезон доиграют.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 8 февраля 2017, 12:54

      Надо брать что предлагают....в их случае не до вороченья носа

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      FK Vardar 8 февраля 2017, 12:13

      Свой Осама не помешал бы)

      1
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