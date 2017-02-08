Впервые с сезона-2009/10 Джеко забил 17 голов за сезон в топовом чемпионате

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко в матче 23-го тура Серии А дважды поразил ворота «Фиорентины». Это позволило игроку впервые с сезона-2009/10 забить 17 голов в чемпионате, входящем в категорию топ-5 лиг.

Отметим, что нападающий отличился забитым мячом уже в пятой игре подряд. Ранее форвард поражал ворота «Сампдории» (4:0) и «Чезены» (2:1) в рамках Кубка Италии. Кроме того, босниец по разу забивал «Кальяри» (1:0) и «Сампдории» (2:3) в чемпионате Италии.

Стоит отметить, что голевая серия игрока могла быть еще длиннее, однако во встрече против «Удинезе» (1:0) он не сумел реализовать пенальти.

Напомним, Джеко выступает за «Рому» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «волков» в Серии А 23 матча, в которых забил 17 голов и сделал две результативные передачи.