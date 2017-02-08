Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Впервые с сезона-2009/10 Джеко забил 17 голов за сезон в топовом чемпионате

    Нападающий «Ромы» Эдин Джеко в матче 23-го тура Серии А дважды поразил ворота «Фиорентины». Это позволило игроку впервые с сезона-2009/10 забить 17 голов в чемпионате, входящем в категорию топ-5 лиг.

    Отметим, что нападающий отличился забитым мячом уже в пятой игре подряд. Ранее форвард поражал ворота «Сампдории» (4:0) и «Чезены» (2:1) в рамках Кубка Италии. Кроме того, босниец по разу забивал «Кальяри» (1:0) и «Сампдории» (2:3) в чемпионате Италии.

    Стоит отметить, что голевая серия игрока могла быть еще длиннее, однако во встрече против «Удинезе» (1:0) он не сумел реализовать пенальти.

    Напомним, Джеко выступает за «Рому» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «волков» в Серии А 23 матча, в которых забил 17 голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2017 00:40
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 06:48

      Решил тряхнуть стариной!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 8 февраля 2017, 00:06

      Нашел свою команду.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11