Кураньи: «Я не перехожу в брестское «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Кевин Кураньи опроверг ранее появившуюся информацию о том, что он может продолжить карьеру игрока в другом динамовском клубе – из Бреста (Беларусь).

«Дорогие журналисты! Приятно, что вы обо мне еще помните. Но прежде чем что-то писать – спросите. Я не перехожу в брестское «Динамо», – написал Кураньи в соцсетях.

Напомним, что последним клубом в карьере форварда на данный момент значится «Хоффенхайм», который Кураньи покинул летом минувшего года.