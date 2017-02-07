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    Кураньи: «Я не перехожу в брестское «Динамо»

    Бывший футболист московского «Динамо» Кевин Кураньи опроверг ранее появившуюся информацию о том, что он может продолжить карьеру игрока в другом динамовском клубе – из Бреста (Беларусь).

    «Дорогие журналисты! Приятно, что вы обо мне еще помните. Но прежде чем что-то писать – спросите. Я не перехожу в брестское «Динамо», – написал Кураньи в соцсетях.

    Напомним, что последним клубом в карьере форварда на данный момент значится «Хоффенхайм», который Кураньи покинул летом минувшего года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2017 22:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +32

      oreshko 9 февраля 2017, 19:04

      Неимоверно жаль)

      0
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    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 7 февраля 2017, 23:22

      Кевин возврощайся в Московское ДИНАМО все будут рады

      0
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