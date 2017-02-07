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Кураньи: «Я не перехожу в брестское «Динамо»

7 февраля 2017, 22:52
2

Бывший футболист московского «Динамо» Кевин Кураньи опроверг ранее появившуюся информацию о том, что он может продолжить карьеру игрока в другом динамовском клубе – из Бреста (Беларусь).

«Дорогие журналисты! Приятно, что вы обо мне еще помните. Но прежде чем что-то писать – спросите. Я не перехожу в брестское «Динамо», – написал Кураньи в соцсетях.

Напомним, что последним клубом в карьере форварда на данный момент значится «Хоффенхайм», который Кураньи покинул летом минувшего года.

Источник: Бомбардир.ру
Беларусь. Высшая лига Германия. Бундеслига Кураньи Кевин
Комментарии (2)
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polyshuk23
1486498933
Кевин возврощайся в Московское ДИНАМО все будут рады
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oreshko
1486656244
Неимоверно жаль)
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