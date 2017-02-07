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    Иванович: «После победы «Локомотива» в Кубке России мы так радовались, что сломали трофей»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, перешедший в петербургский клуб из «Челси» нынешней зимой, вспомнил период своей карьеры в «Локомотиве», а также поделился мнением о нынешнем хавбеке «Кайрата» Андрее Аршавине, который знаком ему по выступлениям за «Арсенал».

    – Переход в «Локомотив» в 2006-м вы как-то назвали одним из самых больших шагов в карьере.

    – Так и было. Я ведь играл в Сербии, был очень молод. По сути, ничего особенного от меня никто не ждал. Но я очень благодарен Славолюбу Муслину, который тренировал меня в Сербии и с которым у меня есть возможность работать в национальной сборной сейчас. Он мне очень помог. С того момента прошло уже одиннадцать лет, я стал другим игроком – более сознательным. И, конечно, теперь ожидания от моей игры куда выше.

    – Ваша реакция, когда Муслина уволили?

    – Это был тяжелый момент. Я ведь даже не знал языка. А Славолюб доверял мне, давал шанс проявить себя в основном составе. Когда его убрали, я просто не знал, что со мной будет. Все, что оставалось – продолжать работать. Слава богу, все получилось: я продолжал играть, прогрессировал и моя карьера шла по нарастающей.

    – Помните первые матчи против «Зенита»?

    – Да. «Зенит» считался одной из сильнейших команд России, где играл отличный тандем Аршавин-Кержаков. Мы были очень мотивированы и смогли выиграть в Москве, но так набегались, что у меня даже не было сил порадоваться победе. Я просто пришел в раздевалку, сел и все. А вот на «Петровском» мы проиграли. Причем, кажется, крупно (1:4). Уже тогда обратил внимание на атмосферу и понял, что «Зенит» – довольно необычная команда для России, ведь за нее болеет целый город. Это чувствовалось.

    – Вы вспомнили Аршавина в «Зените», а чем он запомнился по игре за «Арсенал»?

    – По-моему, первый год он провел классно: много забивал, отдавал результативные передачи. Но «Арсенал» – такой клуб, где довольно быстро расстаются с игроками. Как только перестает что-то получаться, тебе ищут замену. Наверное, все это влияет на уверенность футболиста. С Аршавиным мы пересекались в Лондоне два или три раза. Ходили ужинать вместе с Юрой (прим. – Жирковым).

    – Что почувствовали в тот момент, когда в «Локомотиве» выиграли Кубок России?

    – Подумал, что если больше ничего не выиграю, хотя бы будет, что вспомнить. На самом деле, все были очень довольны и так радовались, что даже сломали трофей.

    – «Локомотив» в тот год тренировал Анатолий Бышовец, с которым не все находили общий язык.

    – Я нашел, все было в порядке. Я из тех игроков, которые просто слушают, что говорит тренер, и выполняют. Вот и все. С Бышовцем у меня никогда не было проблем.

    Напомним, Иванович подписал с «Зенитом» контракт, рассчитанный на 2,5 года с возможностью пролонгации еще на один сезон. В составе сине-бело-голубых серб будет выступать по 60-м номером.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.02.2017 16:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 8 февраля 2017, 12:05

      Ну все знают, что футболистам дают реплику кубка на празднование, а оригинал увозят чуть ли не в бронемашине

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 8 февраля 2017, 06:02

      Иванович был лучшим в РФПЛ-2007.

      0
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 7 февраля 2017, 16:45

      хороший игрок. удачи в новом клубе)

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