Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» включилась в борьбу за Бернарду Силву

    Хавбек «Монако» Бернарду Силва находится в сфере интересов «Барселоны». Спортивный директор сине-гранатовых Роберт Фернандес посетил поединок 23-го тура Лиги 1 между монегасками и «Ниццей», чтобы лично понаблюдать за действиями португальца.

    23-летний игрок рассматривается каталонцами в качестве потенциальной замены полузащитнику Арда Турану, если турок все же решит покинуть команду.

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Силву 70 миллионов евро.

    В текущем сезоне футболист принял участие в 33-х встречах, отметившись восемью голами и семью результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, стоимость Силвы составляет 25 миллионов евро

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2017 12:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 7 февраля 2017, 17:56

      воспитывайте своих! Куда пропадает своя молодежь?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11