«Барселона» включилась в борьбу за Бернарду Силву

Хавбек «Монако» Бернарду Силва находится в сфере интересов «Барселоны». Спортивный директор сине-гранатовых Роберт Фернандес посетил поединок 23-го тура Лиги 1 между монегасками и «Ниццей», чтобы лично понаблюдать за действиями португальца.

23-летний игрок рассматривается каталонцами в качестве потенциальной замены полузащитнику Арда Турану, если турок все же решит покинуть команду.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Силву 70 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист принял участие в 33-х встречах, отметившись восемью голами и семью результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, стоимость Силвы составляет 25 миллионов евро