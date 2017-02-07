«Шахтер» научит своих футболистов правильно вести себя в социальных сетях

Какое-то пиар-агентство наняли. Ремня бы всыпали да и всё. Но и сборная во главе с Шевченко, конечно, красавцы, спецом молодого из шахтёра втянули в эту шляпу с посещением бойцов ато.
Руководство «Шахтера» готово взять под контроль деятельность своих футболистов в социальных сетях, сообщает издание «Чемпион». С такой инициативой выступил директор департамента маркетинга и коммуникаций клуба Юрий Свиридов.
Для этого донецкий клуб нанял пиар-агентство, которое с января 2017 проводит занятия с игроками всех команд «Шахтера». Особое внимание уделяется основному составу. Специалисты агентства обучают футболистов тому, как вести себя в социальных сетях.
На такой шаг руководство «Шахтера» пошло после скандала с игроком Виктором Коваленко, который некоторое время назад опубликовал пост в социальной сети о посещении госпиталя с ранеными военными.