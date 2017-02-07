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    «Шахтер» научит своих футболистов правильно вести себя в социальных сетях

    Руководство «Шахтера» готово взять под контроль деятельность своих футболистов в социальных сетях, сообщает издание «Чемпион». С такой инициативой выступил директор департамента маркетинга и коммуникаций клуба Юрий Свиридов.

    Для этого донецкий клуб нанял пиар-агентство, которое с января 2017 проводит занятия с игроками всех команд «Шахтера». Особое внимание уделяется основному составу. Специалисты агентства обучают футболистов тому, как вести себя в социальных сетях.

    На такой шаг руководство «Шахтера» пошло после скандала с игроком Виктором Коваленко, который некоторое время назад опубликовал пост в социальной сети о посещении госпиталя с ранеными военными.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2017 11:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 7 февраля 2017, 13:36

      Какое-то пиар-агентство наняли. Ремня бы всыпали да и всё. Но и сборная во главе с Шевченко, конечно, красавцы, спецом молодого из шахтёра втянули в эту шляпу с посещением бойцов ато.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 февраля 2017, 12:43

      А что не так с посещением раненых военных??

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