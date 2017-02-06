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    Джафар, не подошедший ЦСКА, находится на просмотре в «Урале»

    «Урал» может подписать контракт с нападающим Абдуллой Джафаром. В настоящее время 18-летний игрок находится на просмотре в екатеринбургском клубе.

    «Джафар находится на просмотре в «Урале». Сейчас сложно сказать, будет ли подписан контракт или нет», – сказал агент футболиста Дмитрий Селюк.

    Сегодня игрок из Буркина-Фасо провел первый тайм в контрольном поединке «шмелей» с «Уфой».

    Кроме того, «Урал» просматривает защитника молодежной сборной Грузии Джемала Табидзе. Правами на 20-летнего футболиста владеет «Гент».

    Напомним, что Джафар мог оказаться в ЦСКА, в первом сборе которого принимал участие, однако не подошел армейцам.

    Источник: ТАСС

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    06.02.2017 17:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +592

      spaike 6 февраля 2017, 21:37

      Селюк в каждый клуб пытается его протолкнуть? Смотрел матч ЦСКА с участием Джафара и по тому матчу я бы сказал что его уровень ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 6 февраля 2017, 20:05

      Будет интересно понаблюдать за клиентом Селюка. Какой пиар он организовал!

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Joko21 6 февраля 2017, 21:29

      в енисей на просмотр надо попробовать

      0
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 6 февраля 2017, 18:55

      если удаётся приобрести качественного игрока то он рано или поздно уезжает,остальные кочуют из клуба в клуб РФПЛ .А качество футбола всё падает и падает, своей молодёжи неееет.

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