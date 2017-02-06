Джафар, не подошедший ЦСКА, находится на просмотре в «Урале»

«Урал» может подписать контракт с нападающим Абдуллой Джафаром. В настоящее время 18-летний игрок находится на просмотре в екатеринбургском клубе.

«Джафар находится на просмотре в «Урале». Сейчас сложно сказать, будет ли подписан контракт или нет», – сказал агент футболиста Дмитрий Селюк.

Сегодня игрок из Буркина-Фасо провел первый тайм в контрольном поединке «шмелей» с «Уфой».

Кроме того, «Урал» просматривает защитника молодежной сборной Грузии Джемала Табидзе. Правами на 20-летнего футболиста владеет «Гент».

Напомним, что Джафар мог оказаться в ЦСКА, в первом сборе которого принимал участие, однако не подошел армейцам.