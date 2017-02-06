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    Бышовец видит в Олеге Иванове замену Миранчуку в «Локомотиве»

    Экс-главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец высказал мнение, кем железнодорожникам можно заменить хавбека Алексея Миранчука, который, с огромной вероятностью, покинет клуб нынешней зимой. Ранее агент 21-летнего игрока Вадим Шпинев заявил, что его клиента абсолютно точно не будет в стане красно-зеленых.

    «У меня хорошее мнение об Олеге Иванове. Его качества добавляют креативности средней линии и придают атаке непредсказуемость и остроту. Прошлый сезон для него был очень успешным, он влиял на организацию игры «Терека». Иванов может сыграть как в атакующей зоне, так и в центре полузащиты. Для «Локомотива» его переход может стать компенсацией при уходе Алексея Миранчука», – сказал Бышовец.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Миранчук отметился одним голом и одним результативным пасом в 16-ти встречах РФПЛ. На счету Иванова один забитый мяч и две голевые передачи в 14-ти поединках.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2017 16:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 7 февраля 2017, 04:49

      Локо ведет набор пенсионеров, через 2-3 года опять будет смена поколений, это уже не железная дорога, а золотая жила.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 7 февраля 2017, 01:10

      Олег хорош но очень медлительный. удачи ему!

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 6 февраля 2017, 18:18

      Я Быщовца как тренера вообще не воспринимаю после того как он сборную тренировал в отборочных на ЧМ в итоге всё просрал,сказал с этой сборной не выйти и ушёл когда шансов выйти практически не было уже,а пришёл Романцев и поехали на ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > T 72 6 февраля 2017, 19:07

      Вывел - опозорился,другой пришёл не довёл опозорился -ушёл,другой довёл - опозорился ,ушёл.Тут история всего русского футбола(без исключений)Со Слуцким тоже поехали.

      1
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      Рейтинг: +94

      Виталич 6 февраля 2017, 16:45

      да.. он не слабее Миранчука..

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