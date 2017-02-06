Бышовец видит в Олеге Иванове замену Миранчуку в «Локомотиве»

Экс-главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец высказал мнение, кем железнодорожникам можно заменить хавбека Алексея Миранчука, который, с огромной вероятностью, покинет клуб нынешней зимой. Ранее агент 21-летнего игрока Вадим Шпинев заявил, что его клиента абсолютно точно не будет в стане красно-зеленых.

«У меня хорошее мнение об Олеге Иванове. Его качества добавляют креативности средней линии и придают атаке непредсказуемость и остроту. Прошлый сезон для него был очень успешным, он влиял на организацию игры «Терека». Иванов может сыграть как в атакующей зоне, так и в центре полузащиты. Для «Локомотива» его переход может стать компенсацией при уходе Алексея Миранчука», – сказал Бышовец.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Миранчук отметился одним голом и одним результативным пасом в 16-ти встречах РФПЛ. На счету Иванова один забитый мяч и две голевые передачи в 14-ти поединках.