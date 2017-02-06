Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гендиректор «Амкара»: «Можем обойтись без приобретений этой зимой»

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что пермяки могут обойтись без приобретения новичков в это трансферное окно. Напомним, что команду в зимнее межсезонье покинули голкипер Александр Селихов и защитник Георгий Джикия, перебравшиеся в «Спартак».

    «У нас состав укомплектован, но мы бы, безусловно, не отказались от потенциальных новичков, которые могут усилить нашу команду. Другое дело, что пока непонятная ситуация в регионе, поэтому мы больше внимания уделяем подготовке и работе с теми, кто у нас есть. Так что может случиться и такое, что мы никого зимой не подпишем. Я не исключаю такого исхода», – сказал Резвухин.

    После 17-ти туров «Амкар» находится на шестом месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 27 очков.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2017 16:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11