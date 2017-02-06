Гендиректор «Амкара»: «Можем обойтись без приобретений этой зимой»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что пермяки могут обойтись без приобретения новичков в это трансферное окно. Напомним, что команду в зимнее межсезонье покинули голкипер Александр Селихов и защитник Георгий Джикия, перебравшиеся в «Спартак».

«У нас состав укомплектован, но мы бы, безусловно, не отказались от потенциальных новичков, которые могут усилить нашу команду. Другое дело, что пока непонятная ситуация в регионе, поэтому мы больше внимания уделяем подготовке и работе с теми, кто у нас есть. Так что может случиться и такое, что мы никого зимой не подпишем. Я не исключаю такого исхода», – сказал Резвухин.

После 17-ти туров «Амкар» находится на шестом месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 27 очков.