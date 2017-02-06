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    Чалханоглу: «Надеюсь, с божьей помощью в следующем сезоне буду выступать за «Челси»

    Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу подчеркнул, что хотел бы продолжить карьеру в «Челси».

    «Надеюсь, с божьей помощью в следующем сезоне я буду выступать за «Челси». Кроме лондонцев есть множество команд, которым я интересен», – сказал Чалханоглу.

    В настоящее время 22-летний игрок отлучен от футбола на четыре месяца за нарушение контракта с «Трабзонспором».

    Действующее соглашение Чалханоглу рассчитано до июня 2019 года. В текущем сезоне футболист записал в свой актив семь голов и столько же результативных передач в 22-х матчах.

    «Во всем виноват мой отец». За что Чалханоглу влепили бан на четыре месяца

    Источник: Squawka Football

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    06.02.2017 15:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 7 февраля 2017, 01:27

      А он не плохой игрок тто)

      0
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    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 6 февраля 2017, 20:51

      так вот как выглядит преданность клубу

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