Чалханоглу: «Надеюсь, с божьей помощью в следующем сезоне буду выступать за «Челси»

Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу подчеркнул, что хотел бы продолжить карьеру в «Челси».

«Надеюсь, с божьей помощью в следующем сезоне я буду выступать за «Челси». Кроме лондонцев есть множество команд, которым я интересен», – сказал Чалханоглу.

В настоящее время 22-летний игрок отлучен от футбола на четыре месяца за нарушение контракта с «Трабзонспором».

Действующее соглашение Чалханоглу рассчитано до июня 2019 года. В текущем сезоне футболист записал в свой актив семь голов и столько же результативных передач в 22-х матчах.

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