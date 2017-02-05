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    Фернандеш: «Спартак» заслуживает находиться на первом месте, дело в тренере»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш считает, что лидерство «Спартака» по итогам первого круга чемпионата России — заслуга главного тренера Массимо Карреры.

    «Спартак» первый и заслуживает там находиться. Думаю, дело в итальянском тренере. Раньше у команды была сильная атака, но она много пропускала. Сейчас же они забивают один гол – и это их устраивает. Мощная и компактная оборона играет очень надежно, а сильные игроки впереди – Зе Луиш, Промес, Попов – создают моменты за счет индивидуального мастерства. Команда нашла свой баланс.

    Мои предки родом из Кабо-Верде, родины Зе Луиша. Мы ужинали с ним пару раз. Больше говорили о простых футбольных вещах. Могу сказать, что он правда очень сильный форвард», — заявил португалец.

    31-летний Фернандеш перешел в московский клуб в июне 2014-го года из «Бешикташа». В текущем сезоне футболист сыграл в девяти матчах РФПЛ, забив три гола.

    Железнодорожники завершили первый круг чемпионата на десятом месте.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.02.2017 19:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 6 февраля 2017, 12:12

      Остались еще адекватные спортсмены.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 6 февраля 2017, 00:30

      Уважительное отношение к сопернику - всегда плюс, молодец!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 5 февраля 2017, 22:40

      Хорошо сказал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2

      Закат 5 февраля 2017, 22:04

      Не надо подхалимством заниматься- катайся на электричке!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 5 февраля 2017, 20:26

      Спартак- чемпион

      3
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