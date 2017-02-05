Фернандеш: «Спартак» заслуживает находиться на первом месте, дело в тренере»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш считает, что лидерство «Спартака» по итогам первого круга чемпионата России — заслуга главного тренера Массимо Карреры.

«Спартак» первый и заслуживает там находиться. Думаю, дело в итальянском тренере. Раньше у команды была сильная атака, но она много пропускала. Сейчас же они забивают один гол – и это их устраивает. Мощная и компактная оборона играет очень надежно, а сильные игроки впереди – Зе Луиш, Промес, Попов – создают моменты за счет индивидуального мастерства. Команда нашла свой баланс.

Мои предки родом из Кабо-Верде, родины Зе Луиша. Мы ужинали с ним пару раз. Больше говорили о простых футбольных вещах. Могу сказать, что он правда очень сильный форвард», — заявил португалец.

31-летний Фернандеш перешел в московский клуб в июне 2014-го года из «Бешикташа». В текущем сезоне футболист сыграл в девяти матчах РФПЛ, забив три гола.

Железнодорожники завершили первый круг чемпионата на десятом месте.