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  • Фернандеш: «Спартак» заслуживает находиться на первом месте, дело в тренере»

Фернандеш: «Спартак» заслуживает находиться на первом месте, дело в тренере»

5 февраля 2017, 19:46
6

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш считает, что лидерство «Спартака» по итогам первого круга чемпионата России — заслуга главного тренера Массимо Карреры.

«Спартак» первый и заслуживает там находиться. Думаю, дело в итальянском тренере. Раньше у команды была сильная атака, но она много пропускала. Сейчас же они забивают один гол – и это их устраивает. Мощная и компактная оборона играет очень надежно, а сильные игроки впереди – Зе Луиш, Промес, Попов – создают моменты за счет индивидуального мастерства. Команда нашла свой баланс.

Мои предки родом из Кабо-Верде, родины Зе Луиша. Мы ужинали с ним пару раз. Больше говорили о простых футбольных вещах. Могу сказать, что он правда очень сильный форвард», — заявил португалец.

31-летний Фернандеш перешел в московский клуб в июне 2014-го года из «Бешикташа». В текущем сезоне футболист сыграл в девяти матчах РФПЛ, забив три гола.

Железнодорожники завершили первый круг чемпионата на десятом месте.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Фернандеш Мануэль Каррера Массимо
Комментарии (6)
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Igor Belousov
1486315572
Спартак- чемпион
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VVM1964
1486316708
И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОСТЕЙ , БУДЕМ НАБЛЮДАТЬ ЗА ИНТРИГОЙ ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА С УЧЕТОМ ТРАНСФЕРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ . ВПЕРЕД СПАРТАК !!!
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Закат
1486321478
Не надо подхалимством заниматься- катайся на электричке!
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Maxim Nik
1486323635
Хорошо сказал.
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mialkov
1486330236
Уважительное отношение к сопернику - всегда плюс, молодец!
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aurora5858
1486372366
Остались еще адекватные спортсмены.
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