Дракслер желает видеть Озила в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер признался, что хотел бы видеть в парижской команде своего соотечественника Месута Озила из «Арсенала».

«Есть один футболист сборной Германии, которого я хотел бы видеть в «ПСЖ». Это Месут Озил. Не понимаю, почему во французском чемпионате выступает так мало немцев. Понятно, что Бундеслига остается для них более привлекательным вариантом, но я бы посоветовал любому немцу попробовать свои силы в Лиге 1», – заявил хавбек.

Напомним, что Дракслер перешел в «ПСЖ» этой зимой из «Вольфсбурга».