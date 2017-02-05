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    Дракслер желает видеть Озила в «ПСЖ»

    Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер признался, что хотел бы видеть в парижской команде своего соотечественника Месута Озила из «Арсенала».

    «Есть один футболист сборной Германии, которого я хотел бы видеть в «ПСЖ». Это Месут Озил. Не понимаю, почему во французском чемпионате выступает так мало немцев. Понятно, что Бундеслига остается для них более привлекательным вариантом, но я бы посоветовал любому немцу попробовать свои силы в Лиге 1», – заявил хавбек.

    Напомним, что Дракслер перешел в «ПСЖ» этой зимой из «Вольфсбурга».

    Источник: ESPN

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    05.02.2017 12:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +722

      Urry 5 февраля 2017, 13:09

      Пусть играет там, где играет

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