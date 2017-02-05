Моуринью: «Мы не можем скупать лидеров команд-соперников, как это делает «Бавария»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что в Англии крайне сложно приобретать лучших игроков у команд-соперников, как это делает «Бавария» в Германии.

«В Англии это сделать очень сложно. В Германии «Бавария» выигрывает чемпионат еще летом. Они из года в год покупают лучшего игрока у «Боруссии».

Вы думаете я могу купить двух сильнейших игроков у «Тоттенхэма»? Не могу. Также не могу купить лучших у «Арсенал» или «Челси». Больше нельзя вредить соперникам трансферами», – сказал португалец.

Напомним, что «Бавария» является лидером Бундеслиги, в то время как «Манчестер Юнайтед» занимает лишь шестую строчку в АПЛ.