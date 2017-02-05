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    Моуринью: «Мы не можем скупать лидеров команд-соперников, как это делает «Бавария»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что в Англии крайне сложно приобретать лучших игроков у команд-соперников, как это делает «Бавария» в Германии.

    «В Англии это сделать очень сложно. В Германии «Бавария» выигрывает чемпионат еще летом. Они из года в год покупают лучшего игрока у «Боруссии».

    Вы думаете я могу купить двух сильнейших игроков у «Тоттенхэма»? Не могу. Также не могу купить лучших у «Арсенал» или «Челси». Больше нельзя вредить соперникам трансферами», – сказал португалец.

    Напомним, что «Бавария» является лидером Бундеслиги, в то время как «Манчестер Юнайтед» занимает лишь шестую строчку в АПЛ.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    05.02.2017 08:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +367

      gigs84 5 февраля 2017, 16:34

      Жозе, да у тебя супер состав! Ты давай уже побеждай!

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 5 февраля 2017, 12:57

      Согласен с ним. В Германии конкуренции нет такой.

      0
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 5 февраля 2017, 12:01

      Согласен полностью!!!Из-за такой ерунды я терпеть не могу чемпионат Германии,особенно Баварию,ни какой интриге,очень слабый чемпионат по претендентам на титул!!!

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Михаил_Боярский 5 февраля 2017, 17:56

      сам переход игроков из арсенала в мс или Севильи в барсу или реал это понятно но когда Бавария скупает лидеров и по сути остается вне конкуренции это другое в Англии конкуренция большая даже в Испании попахивает "3 силой"

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 5 февраля 2017, 11:13

      Зря вы так на маура он прав в германии есть бавария и все ее фапм клубы в англии так не прокатит может это и к лучшему это конечно не оправдывает что мю 6

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 февраля 2017, 10:56

      Мауриньо "Нельзя,а так хочется".И так у тебя сборная мира,а Халл обыграть не можешь.Посмотрим что будет с Лестером,уже Эвертон подпирает.

      0
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      Рейтинг: +89

      S.sol 5 февраля 2017, 10:20

      Т.е. купить игроков из другого чемпионата это не усиление? Или тактически обыграть конкурентов? Ах... Да... ты же тренер... какая тут тактика...)))

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 февраля 2017, 10:08

      А Златана кто отжал? А Гризмановича кто похачивает..?
      Ах тыж ,пуся особенная...

      -2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > shinnik 5 февраля 2017, 15:46

      ты вообще статью читал??? он говорит про внутренний чемпионат Англии какой наз Златан какой Гризман. про Златана вообще можно сказать не его выбирают а он клуб выбирает зайди в википедию и посмотри сколько он клубов сменил если не в курсе XD

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > h3LL1k 6 февраля 2017, 11:31

      самаритянин,ты бы не передёргивал,а волновался бы лучше почему КС так за зиму раздербанили,и как играть будете..

      0
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      Рейтинг: +675

      kagorich 5 февраля 2017, 09:38

      Значит нужно использовать тренерское мастерство, чтобы добывать нужный результат тем "материалом", которым обладаешь. Ну и молодёжь перспективную вводить.

      0
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      Рейтинг: +450

      Houston 5 февраля 2017, 08:45

      Красавчик. Все по делу говорит

      0
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 5 февраля 2017, 08:44

      и тут он прав.

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