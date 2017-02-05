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  • Моуринью: «Мы не можем скупать лидеров команд-соперников, как это делает «Бавария»

Моуринью: «Мы не можем скупать лидеров команд-соперников, как это делает «Бавария»

5 февраля 2017, 08:29
13

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что в Англии крайне сложно приобретать лучших игроков у команд-соперников, как это делает «Бавария» в Германии.

«В Англии это сделать очень сложно. В Германии «Бавария» выигрывает чемпионат еще летом. Они из года в год покупают лучшего игрока у «Боруссии».

Вы думаете я могу купить двух сильнейших игроков у «Тоттенхэма»? Не могу. Также не могу купить лучших у «Арсенал» или «Челси». Больше нельзя вредить соперникам трансферами», – сказал португалец.

Напомним, что «Бавария» является лидером Бундеслиги, в то время как «Манчестер Юнайтед» занимает лишь шестую строчку в АПЛ.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Манчестер Юнайтед Бавария Моуринью Жозе
Комментарии (13)
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Тони Монтана
1486273482
и тут он прав.
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Houston
1486273538
Красавчик. Все по делу говорит
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kagorich
1486276698
Значит нужно использовать тренерское мастерство, чтобы добывать нужный результат тем "материалом", которым обладаешь. Ну и молодёжь перспективную вводить.
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shinnik
1486278498
А Златана кто отжал? А Гризмановича кто похачивает..? Ах тыж ,пуся особенная...
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S.sol
1486279238
Т.е. купить игроков из другого чемпионата это не усиление? Или тактически обыграть конкурентов? Ах... Да... ты же тренер... какая тут тактика...)))
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Gullit 76
1486281380
Мауриньо "Нельзя,а так хочется".И так у тебя сборная мира,а Халл обыграть не можешь.Посмотрим что будет с Лестером,уже Эвертон подпирает.
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anri1703
1486282407
Зря вы так на маура он прав в германии есть бавария и все ее фапм клубы в англии так не прокатит может это и к лучшему это конечно не оправдывает что мю 6
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Psih86
1486285294
Согласен полностью!!!Из-за такой ерунды я терпеть не могу чемпионат Германии,особенно Баварию,ни какой интриге,очень слабый чемпионат по претендентам на титул!!!
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Max Urbanov
1486288669
Согласен с ним. В Германии конкуренции нет такой.
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gigs84
1486301680
Жозе, да у тебя супер состав! Ты давай уже побеждай!
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