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    Алькасер впервые забил за «Барселону» в Примере

    Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер отметился голом в матче с «Атлетиком». Этот мяч стал для испанского форварда первым за каталонскую команду в Примере. При этом «Барселона» уверенно выиграла у «Атлетика» со счетом 3:0. Напомним, в этом матче Лионель Месси забил рекордный гол со штрафного.

    В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Алькасер провел за «Барселону» десять матчей, забив один мяч и сделав две голевые передачи. До гола в ворота «Атлетика» последний раз Пако отмечался голевыми действиями еще в апреле 2016 года, когда забивал в ворота «Хетафе».

    Форвард пополнил состав «Барселоны» летом. «Валенсия» получила за него 25 миллионов фунтов. Сейчас Алькасер оценивается в 17 миллионов фунтов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2017 20:44
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