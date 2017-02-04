Алькасер впервые забил за «Барселону» в Примере

Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер отметился голом в матче с «Атлетиком». Этот мяч стал для испанского форварда первым за каталонскую команду в Примере. При этом «Барселона» уверенно выиграла у «Атлетика» со счетом 3:0. Напомним, в этом матче Лионель Месси забил рекордный гол со штрафного.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Алькасер провел за «Барселону» десять матчей, забив один мяч и сделав две голевые передачи. До гола в ворота «Атлетика» последний раз Пако отмечался голевыми действиями еще в апреле 2016 года, когда забивал в ворота «Хетафе».

Форвард пополнил состав «Барселоны» летом. «Валенсия» получила за него 25 миллионов фунтов. Сейчас Алькасер оценивается в 17 миллионов фунтов.