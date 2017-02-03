Чалханоглу сообщил, что в его дисквалификации виноват отец

Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу поделился подробностями своей дисквалификации. Напомним, ранее ФИФА отстранила хавбека от футбола на четыре месяца за нарушение контрактных обязательств.

В 2011 году Чалханоглу, будучи игроком «Карлсруэ», оформил соглашение с «Трабзонспором», но так и не перешел в ряды турецкой команды, а вместо этого подписал новый контракт с «Карлсруэ», а затем перешел в «Гамбург».

«Мне было 17, и я тогда играл в «Карлсруэ». Узнал у друга, что мой отец встречается в Дармштадте с представителями «Трабзонспора». Когда он вернулся домой, то сказал, что я должен подписать контракт с турками. Сейчас он понимает, что допустил серьезную ошибку. Отец очень переживает.

Конечно, он мой отец, но он больше никогда не будет вмешиваться в мои дела», – сказал Чалханоглу.