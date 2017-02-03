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    Владислав Игнатьев намерен составить конкуренцию Фарфану в «Локомотиве»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о переменах в московском клубе. Россиянин также подчеркнул, что не боится конкуренции на правом фланге атаки с новичком железнодорожников Джефферсоном Фарфаном.

    – «Локомотив» в этом сезоне ощутимо меняется – и как команда, и как клуб. Изнутри эти перемены сильно ощущаются?

    – Сейчас, на сборах, я пытаюсь полностью погружаться в тренировочный процесс и не отвлекаться на какие-то другие моменты. Но, конечно же, все все видят. К нам приезжают новые футболисты. Один из них – Джефферсон Фарфан. И уверен, что каждый, кто придет в «Локомотив», поможет и усилит команду.

    – Вы уже видели перуанского футболиста в действии?

    – Пока не довелось. На тренировках он больше работает индивидуально, набирает форму. Но я, само собой, помню, что он выступал за «Шальке» на высоком уровне. Правда, это было довольно давно. А после того, как Фарфан переехал в ОАЭ, следить за ним уже не получалось.

    – Он ведь рассматривается, в том числе, и как футболист правого фланга атаки – как и вы.

    – А у меня всегда и во всех командах была серьезная конкуренция. И я никогда ее не боялся. Это ведь тренеру решать, кого выпускать на поле, кто его больше устраивает.

    В нынешнем сезоне Игнатьев провел за «Локомотив» в РФПЛ семь матчей, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.02.2017 12:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +592

      spaike 4 февраля 2017, 01:03

      По мне так Игнатьев сейчас посильнее Фарфана будет.

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