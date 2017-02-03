Владислав Игнатьев намерен составить конкуренцию Фарфану в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о переменах в московском клубе. Россиянин также подчеркнул, что не боится конкуренции на правом фланге атаки с новичком железнодорожников Джефферсоном Фарфаном.

– «Локомотив» в этом сезоне ощутимо меняется – и как команда, и как клуб. Изнутри эти перемены сильно ощущаются?

– Сейчас, на сборах, я пытаюсь полностью погружаться в тренировочный процесс и не отвлекаться на какие-то другие моменты. Но, конечно же, все все видят. К нам приезжают новые футболисты. Один из них – Джефферсон Фарфан. И уверен, что каждый, кто придет в «Локомотив», поможет и усилит команду.

– Вы уже видели перуанского футболиста в действии?

– Пока не довелось. На тренировках он больше работает индивидуально, набирает форму. Но я, само собой, помню, что он выступал за «Шальке» на высоком уровне. Правда, это было довольно давно. А после того, как Фарфан переехал в ОАЭ, следить за ним уже не получалось.

– Он ведь рассматривается, в том числе, и как футболист правого фланга атаки – как и вы.

– А у меня всегда и во всех командах была серьезная конкуренция. И я никогда ее не боялся. Это ведь тренеру решать, кого выпускать на поле, кто его больше устраивает.

В нынешнем сезоне Игнатьев провел за «Локомотив» в РФПЛ семь матчей, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.