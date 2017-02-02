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    Антонелли пропустит матч «Милана» против «Сампдории»

    Защитник «Милана» Лука Антонелли вынужден будет пропустить ближайший матч своей команды в Серии А против «Сампдории» из-за травмы, которую он получил на тренировке, сообщает Sky Sport Italia. Накануне 29-летний футболист вынужден был досрочно завершить дневное занятие своей команды.

    Стоит отметить, что в лазарете «Милана» из-за травм находятся Джакомо Бонавентура, Маттиа Де Шильо и Давиде Калабрия. В распоряжении главного тренера Винченцо Монтеллы остался только один левый защитник – Леонел Вангиони.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2017 10:05
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