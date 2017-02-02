Чемпионшип. «Ньюкасл» на последних минутах упустил победу над КПР и другие результаты

В матче 29-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» на своем поле не сумел одержать победу над КПР, пропустив гол в компенсированное к игре время – 2:2. Таким образом, данный результат не позволил «сорокам» вернуться на вершину турнирной таблицы. Английский клуб, набравший 59 баллов, отстает от лидирующего «Брайтона» на одно очко.

В других встречах тура «Фулхэм» в гостях оказался сильнее «Бертона», а «Блэкберн» на последних минутах потерпел поражение от «Лидса».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 29-й тур

Бертон – Фулхэм – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Йохансен, 48; 0:2 – Мэлони, 71.

Блэкберн – Лидс – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Даллас, 74; 1:1 – Беннетт, 83; 1:2 – Янссон, 89.

Ньюкасл – КПР – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Шелви, 1; 1:1 – Вашингтон, 44; 2:1 – Ритчи, 54; 2:2 – Кларк, 90 (в свои ворота).

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа