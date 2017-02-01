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    Широков: «Паспорт болельщика? Насколько я знаю, ничего подобного за рубежом еще не было»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков, участвующий в торжественной церемонии вручения паспортов болельщиков Кубка конфедераций 2017 года, высказал мнение о введении данного документа.

    «Паспорт болельщика поможет бесплатно передвигаться в городе и проходить на стадион без лишней затраты времени – прислоняете карточку и спокойно проходите. Кроме того – это безопасность. В этот паспорт будут вноситься правонарушения, совершаемые на стадионе, потому если хулиганить, его можно потерять. Fan ID облегчит процедуру регистрации на турнир и даст определенные преимущества.

    Насколько я знаю, ничего подобного за рубежом еще не было. К сожалению, пока не успел получить, но скоро зайду на сайт и зарегистрируюсь. Чемпионат мира – значимое событие для нашей страны, масштабное мероприятие, которое мы проведем на самом высоком уровне», – заявил Широков.

    Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.02.2017 12:36
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