Широков: «Паспорт болельщика? Насколько я знаю, ничего подобного за рубежом еще не было»

Бывший капитан сборной России Роман Широков, участвующий в торжественной церемонии вручения паспортов болельщиков Кубка конфедераций 2017 года, высказал мнение о введении данного документа.

«Паспорт болельщика поможет бесплатно передвигаться в городе и проходить на стадион без лишней затраты времени – прислоняете карточку и спокойно проходите. Кроме того – это безопасность. В этот паспорт будут вноситься правонарушения, совершаемые на стадионе, потому если хулиганить, его можно потерять. Fan ID облегчит процедуру регистрации на турнир и даст определенные преимущества.

Насколько я знаю, ничего подобного за рубежом еще не было. К сожалению, пока не успел получить, но скоро зайду на сайт и зарегистрируюсь. Чемпионат мира – значимое событие для нашей страны, масштабное мероприятие, которое мы проведем на самом высоком уровне», – заявил Широков.

Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.