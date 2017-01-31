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  • Тарханов: «Когда Павлюченко наберет форму, он станет реализовывать свои голевые шансы»

Тарханов: «Когда Павлюченко наберет форму, он станет реализовывать свои голевые шансы»

31 января 2017, 18:40

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, что за задачи стоят перед командой на Кубке ФНЛ, а также на втором зимнем сборе. Также специалист выразил уверенность, что нападающий Роман Павлюченко начнет реализовывать те голевые шансы, которые у него имеются, как только наберет игровой тонус. В текущем сезоне 35-летний футболист записал в свой актив лишь три гола и одну результативную передачу в 16-ти встречах.

– Скоро вашей команде предстоит принимать участие в Кубке ФНЛ. Какие задачи будут стоять?

– Мы планируем выступать на Кубке ФНЛ молодежной командой, в которую будем добавлять игроков для усиления и ради игровой практики.

– Почему решили играть именно молодежным составом?

– Им тоже нужна игровая практика, а это хорошая возможность проверить ребят, посмотреть на них. Если выйдем в четвертьфинал Кубка, то будем стараться пройти как можно дальше.

– Какие задачи будут у команды на вторых сборах?

– Игровая практика. Мы хорошо поработали в январе. У нас будет три игры подряд, плюс матч Кубка ФНЛ. Планируем наигрывать состав, связи, выстраивать игру, чтобы все ребята понимали, что нужно делать на футбольном поле. Через игры и упражнения будем добиваться хорошего функционального состояния.

– Отдельная тема – линия нападения. Команда мало забивает, а в последних двух контрольных матчах этого делать не удавалось.

– Думаю, Рома Павлюченко будет забивать. Он хорошо готовится ко второй части сезона. Он имел достаточно моментов в контрольном матче с «Погонью». Самое главное, что он хорошо открывается под игроков, и есть ребята, которые могут отдать ему пас. Хорошие моменты у него были и, думаю, когда он наберет форму, станет реализовывать те свои голевые шансы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал
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