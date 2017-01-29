Лига 1. «Тулуза» в меньшинстве уступила «Сент-Этьену», Ру реализовал два пенальти

В матче 22-го тура чемпионата Франции «Тулуза» на домашнем поле уступила «Сент-Этьену» со счетом 0:3. В составе гостей голами отметились Кевин Монне-Паке и Нолан Ру, забивший дважды с одиннадцатиметровой отметки. На 47-й минуте в составе хозяев был удален Сомалья.

По итогам матча «Тулуза» с 26-ю очками осталась на 10-й строчке в турнирной таблице. «Сент-Этьен» набрал 33 балла и теперь делит пятое место с «Марселем».

Франция. Лига 1. 22-й тур

Тулуза — Сент-Этьен — 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Ру (с пенальти), 9; 0:2 – Монне-Паке, 55; 0:3 – Ру, 67 (с пенальти).

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