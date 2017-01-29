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  • Фарфан: «Локомотив» – известный клуб. Хочу показать здесь то, на что способен»

Фарфан: «Локомотив» – известный клуб. Хочу показать здесь то, на что способен»

29 января 2017, 18:36
4

Новичок «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о причинах перехода в московский клуб. Перуанский нападающий заявил, что намерен поучаствовать вместе с железнодорожниками в еврокубках.

– Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто пожелал мне успехов в новой команде. Это и мои соотечественники, и болельщики прежних команд, и, конечно, болельщики «Локомотива». Вижу много добрых слов в соцсетях.

– Расскажи, каким был этот день?

– Счастливым! С утра прибыл в лагерь «Локо»: команда была на тренировке, но в отеле меня ждал президент. Подписали контракт. И мне выдали футболку с восьмым номером. Это была классная идея – накануне показать эту футболку в соцсетях. Я чувствовал себя участником секретной операции (Смеется).

– Почему – Россия и «Локомотив»?

– Мой путь в Россию лежал через Европу, поэтому Россия для меня не экзотика. Я видел матчи вашей сборной, матчи ваших клубов в еврокубках. Поэтому предложение от «Локомотива» меня воодушевило. Верю, что с «Локо» поучаствуем в еврокубках.

– Этого опыта у тебя достаточно.

– Я играл в таких клубах, как голландский ПСВ и немецкий «Шальке-04». И считаю, что мне очень повезло, потому что это был первоклассный футбол и бесценный опыт выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В обоих этих клубах я выигрывал трофеи, проявил себя на международном уровне, достиг со своими командами больших успехов. Сейчас я очень рад возвращению в Европу. Именно здесь, в «Локомотиве», я хочу продемонстрировать то, на что способен в футболе.

– Ты знаешь что-то о России, о нашем чемпионате?

– У меня много приятелей, среди них Кевин Кураньи и Карлос Самбрано. Они рассказывали мне о России и о чемпионате. Поэтому у меня достаточно информации. Знаю, что «Локомотив» – известный клуб, сильная команда. «Локо» достоин лучшего места в таблице, чем занимает сейчас.

– Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека надеется, что в «Локомотиве» вы покажете футбол, достойный вызова.

– А еще он отметил, что чемпионат мира пройдет в России. Конечно, и я думал об этом. Возлагаю много надежд на свою игру в «Локомотиве».

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фарфан Джефферсон
Комментарии (4)
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Joko21
1485705605
А что? А вдруг! Опыт же не пропьёшь! Может у нас и перезапустит свою карьеру!
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kykyi
1485709286
Например, в носу ковырять.
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shurik45
1485711863
Достойный футболист на место Шурика. Удачи Локо.
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forward33
1485712684
Бесплатно взяли, поэтому трансфер провальным точно не станет.
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