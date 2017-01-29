Шишкин хочет обыграть португальцев с Роналду на Кубке конфедераций

Защитник Роман Шишкин, ранее перешедший из «Локомотива» в «Краснодар» на правах аренды, поделился ожиданиями от Кубка конфедераций-2017. Напомним, что сборная России на групповом этапе турнира сыграет против Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

«Для меня очень важна игровая практика. Конечно, в «Краснодаре» мне ее никто не гарантирует, в первую очередь все зависит от меня. Но я сделаю все, чтобы закрепиться и в составе клуба, и в составе сборной.

Соперники сборной России по группе на Кубке конфедераций – хорошие сборные, плохих не бывает на таком турнире. Португальцев мы более или менее знаем, обыгрывали их в Краснодаре. Мы ведь побеждали португальцев и с Криштиану. Понятно, что он лучший футболист мира на данный момент, но будем стараться. У мексиканцев есть хорошие игроки. С новозеландцами – не помню, чтобы мы играли. В любом случае, турнир будет интересный», – сказал Шишкин.