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  • Шишкин хочет обыграть португальцев с Роналду на Кубке конфедераций

Шишкин хочет обыграть португальцев с Роналду на Кубке конфедераций

29 января 2017, 14:39
4

Защитник Роман Шишкин, ранее перешедший из «Локомотива» в «Краснодар» на правах аренды, поделился ожиданиями от Кубка конфедераций-2017. Напомним, что сборная России на групповом этапе турнира сыграет против Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

«Для меня очень важна игровая практика. Конечно, в «Краснодаре» мне ее никто не гарантирует, в первую очередь все зависит от меня. Но я сделаю все, чтобы закрепиться и в составе клуба, и в составе сборной.

Соперники сборной России по группе на Кубке конфедераций – хорошие сборные, плохих не бывает на таком турнире. Португальцев мы более или менее знаем, обыгрывали их в Краснодаре. Мы ведь побеждали португальцев и с Криштиану. Понятно, что он лучший футболист мира на данный момент, но будем стараться. У мексиканцев есть хорошие игроки. С новозеландцами – не помню, чтобы мы играли. В любом случае, турнир будет интересный», – сказал Шишкин.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Португалия Россия Шишкин Роман Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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Cosh18
1485690357
Грядут грустные времена)
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kykyi
1485693480
Шишек обкурился.
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Victor.Vings
1485847839
Не много ли ты хочешь? Его мне кажется вообще не будет в составе .
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serhz
1486035793
А я хочу чтобы набрали абсолютно новую ,молодую команду без этих Шишкиных , Самедовых , Комбаровых и им подобных ! - пусть проиграют ,зато задел на 2018 хоть какой то и перспектива
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