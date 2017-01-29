«Милан» может отказаться от подписания Окампоса

Руководство «Милана» может не успеть арендовать хавбека «Дженоа» Лукаса Окампоса.
Причиной тому может стать «Марсель», который владеет правами на футболиста. Боссы французского клуба затягивают с ответом.
Отметим, что «Милан» договорился с «Дженоа» об аренде аргентинца еще два дня назад. Сейчас осталось получить разрешение от «Марселя».
Напомним, что трансферное окно закрывается через три дня.
В текущем сезоне на счету Окампоса 17 матчей во всех турнирах, в которых он забил три гола.
Источник: Football Italia