«Милан» может отказаться от подписания Окампоса

Руководство «Милана» может не успеть арендовать хавбека «Дженоа» Лукаса Окампоса.

Причиной тому может стать «Марсель», который владеет правами на футболиста. Боссы французского клуба затягивают с ответом.

Отметим, что «Милан» договорился с «Дженоа» об аренде аргентинца еще два дня назад. Сейчас осталось получить разрешение от «Марселя».

Напомним, что трансферное окно закрывается через три дня.

В текущем сезоне на счету Окампоса 17 матчей во всех турнирах, в которых он забил три гола.