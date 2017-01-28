Жулиано: «Как Витсель покинул «Зенит»? Попрощался в чате в WhatsApp»

Полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал, как его бывший одноклубник Аксель Витсель прощался с легионерами перед своим уходом из петербургского клуба. По словам бразильца, хавбек написал прощальное сообщение в WhatsApp, однако не покинул чат.

– А как Витсель покинул «Зенит»?

– Попрощался в чате. У нас есть группа в приложении WhatsApp, где переписываются все легионеры. Там Витсель и попрощался. Мы ему пожелали удачи. Раз он принял такое решение, значит, так будет лучше для него. Он отличный парень.

– После того как Витсель попрощался, он покинул переписку?

– Нет. Остался и видит наши сообщения в чате.

Напомним, этой зимой Витсель перешел из «Зенита» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По неофициальным данным, годовой оклад бельгийца в китайском клубе оценивается в 25 миллионов евро.