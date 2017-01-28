Чугайнов: «В 2006 году «Зенит» просматривал Фарфана, но за него требовали серьезные деньги»

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов поделился мнением о возможном приходе в стан железнодорожников перуанского нападающего Джефферсона Фарфана. По его словам, в 2006 году, когда он входил в селекционную службу «Зенита», петербургский клуб просматривал футболиста.

«Скажу вам больше: в 2006 году, будучи сотрудником селекционной службы «Зенита», я и Константин Сарсания просматривали этого игрока. Нам он не понравился, клубу он не подошел, да и деньги тогда за него требовали серьезные. Просматривали его в матче ПСВ – «Бордо».

Учитывая, что прошло почти 11 лет, не знаю, как он смотрится сейчас, но я не думаю, что он стал лучше. Сейчас он не востребован, с октября находится без игровой практики... Нужно помнить и то, что сразу после возобновления чемпионата в России по-прежнему будет холодная погода, не совсем качественные поля, и все это вряд ли поможет латиноамериканцу ярче себя проявить. На мой взгляд, «Локомотиву» сейчас нужны больше игроки, которые будут пахать, а зная Юрия Павловича, думаю, ему нужно смотреть на «рабочих лошадок», – сказал Чугайнов.

Напомним, ранее сообщалось, что Фарфан прошел медицинский осмотр и в ближайшее время официально станет игроком «Локомотива».