Агент заявил, что из «Спартака» по Караваеву никто не обращался

Агент, представляющий интересы защитника «Спарты» Вячеслава Караваева, Иван Бакулин заявил, что ему не поступало предложений от «Спартака» по поводу трансфера 21-летнего футболиста. Ранее сообщалось, что красно-белые проявляют интерес к игроку пражан и готовы удовлетворить финансовые запросы чешского клуба в размере 3 миллионов евро.

«Читал, что «Спартак» проявляет интерес к Караваеву, но из московского клуба ко мне никто не обращался. У Вячеслава есть цель – играть в европейском топ-клубе, но к этому необходимо быть готовым. Это мечта и он к ней идет», – сказал Бакулин.

Напомним, что в России Караваев с 2013 по 2016 год защищал цвета ЦСКА.