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    Селихов: «На ЧМ-2018 попасть реально, все будет зависеть лишь от меня»

    Страж ворот «Спартака» Александр Селихов считает, что ему по силам пробиться в сборную России и выступить на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Также голкипер рассказал, какие отношение у него сложились в «Амкаре» с нынешним главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Напомним, 53-летний специалист возглавлял пермский клуб в сезоне-2013/14.

    – Какую цель поставил перед собой на 2017 год? Самая главная – чтобы «Спартак» выигрывал.

    – После подписания контракта вы сказали, что места в сборной России пока не заслужили. К какому моменту хотели бы туда попасть?

    – Хочу-то прямо сейчас. Но все зависит от того, буду ли вообще играть – и как. Хороших вратарей в России очень много, и конкуренция за место в национальной команде очень высока.

    – Как у вас сложились отношения с Черчесовым в «Амкаре»?

    – Они были нормальные, рабочие. Без какого-либо недопонимания. Как и с Гинтарасом Стауче, тренером вратарей в штабе Черчесова. Очень хороший специалист.

    Реалистично ли для меня попасть на ЧМ-2018? Думаю, да. Все зависит от меня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.01.2017 12:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 31 января 2017, 11:42

      Мутко: "Ох и наивен этот Селихов. Думает, что попасть в состав зависит от него, а не от МЕНЯ!!!"

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 29 января 2017, 10:32

      Сначала нужно стать основным и реально выручать

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      Рейтинг: +36

      LeXxX282828 28 января 2017, 14:28

      Все в руках!!!

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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 28 января 2017, 14:22

      Акинфеев будет основным вратарем

      0
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      Рейтинг: +752

      alex1004 28 января 2017, 14:22

      Желаю тебе вырасти в большого Вратаря! Можно много спорить насколько хорош или плох Акинфеев, но он не вечен, и на смену ему кто-то должен прийти. Ты один из тех кто может стать первым номером в Сборной. Удачи!

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      Рейтинг: +38

      Space001 28 января 2017, 13:18

      ага

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