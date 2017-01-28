Селихов: «На ЧМ-2018 попасть реально, все будет зависеть лишь от меня»

Страж ворот «Спартака» Александр Селихов считает, что ему по силам пробиться в сборную России и выступить на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Также голкипер рассказал, какие отношение у него сложились в «Амкаре» с нынешним главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Напомним, 53-летний специалист возглавлял пермский клуб в сезоне-2013/14.

– Какую цель поставил перед собой на 2017 год? Самая главная – чтобы «Спартак» выигрывал.

– После подписания контракта вы сказали, что места в сборной России пока не заслужили. К какому моменту хотели бы туда попасть?

– Хочу-то прямо сейчас. Но все зависит от того, буду ли вообще играть – и как. Хороших вратарей в России очень много, и конкуренция за место в национальной команде очень высока.

– Как у вас сложились отношения с Черчесовым в «Амкаре»?

– Они были нормальные, рабочие. Без какого-либо недопонимания. Как и с Гинтарасом Стауче, тренером вратарей в штабе Черчесова. Очень хороший специалист.

Реалистично ли для меня попасть на ЧМ-2018? Думаю, да. Все зависит от меня.