Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селихов: «На ЧМ-2018 попасть реально, все будет зависеть лишь от меня»

Селихов: «На ЧМ-2018 попасть реально, все будет зависеть лишь от меня»

28 января 2017, 12:43
6

Страж ворот «Спартака» Александр Селихов считает, что ему по силам пробиться в сборную России и выступить на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Также голкипер рассказал, какие отношение у него сложились в «Амкаре» с нынешним главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Напомним, 53-летний специалист возглавлял пермский клуб в сезоне-2013/14.

– Какую цель поставил перед собой на 2017 год? Самая главная – чтобы «Спартак» выигрывал.

– После подписания контракта вы сказали, что места в сборной России пока не заслужили. К какому моменту хотели бы туда попасть?

– Хочу-то прямо сейчас. Но все зависит от того, буду ли вообще играть – и как. Хороших вратарей в России очень много, и конкуренция за место в национальной команде очень высока.

– Как у вас сложились отношения с Черчесовым в «Амкаре»?

– Они были нормальные, рабочие. Без какого-либо недопонимания. Как и с Гинтарасом Стауче, тренером вратарей в штабе Черчесова. Очень хороший специалист.

Реалистично ли для меня попасть на ЧМ-2018? Думаю, да. Все зависит от меня.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Спартак Россия Селихов Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Space001
1485598714
ага
Ответить
alex1004
1485602551
Желаю тебе вырасти в большого Вратаря! Можно много спорить насколько хорош или плох Акинфеев, но он не вечен, и на смену ему кто-то должен прийти. Ты один из тех кто может стать первым номером в Сборной. Удачи!
Ответить
Nehdan4ik
1485602568
Акинфеев будет основным вратарем
Ответить
LeXxX282828
1485602915
Все в руках!!!
Ответить
aurora5858
1485675173
Сначала нужно стать основным и реально выручать
Ответить
diadushka
1485852178
Мутко: "Ох и наивен этот Селихов. Думает, что попасть в состав зависит от него, а не от МЕНЯ!!!"
Ответить
Главные новости
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
7
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
4
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Все новости
Все новости
Определен лучший футболист России
12:49
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
2
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
4
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
3
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
8
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
1
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
6
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
5
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
6
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+