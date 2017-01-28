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    Сын Тихонова забил первый гол за «Енисей»

    Защитник «Енисея» Михаил Тихонов, являющийся сыном главного тренера красноярской команды Андрея Тихонова, забил свой первый гол за клуб. 18-летний россиянин отличился в товарищеском матче против «Шахтера» из Караганды.

    «Во время матча были сложные погодные условия. Очень сильный ветер, порядка 15 метров в секунду. Из-за этого в первом тайме не всегда получалось взять мяч под контроль. Соперник показывал хорошую игру, но мы в обороне сыграли неплохо и поэтому оставили ворота сухими. Отрадно, что два гола забили со стандартов. Надеюсь, что и дальше стандартные положения будут нашим козырем. Очень рад был забить свой первый гол за «Енисей». Надеюсь, что не последний.

    Что касается сборов, то они проходят нормально. Много работаем, потому что ко второй части сезона надо подойти в хорошей форме, ведь в оставшихся играх нас ждут серьезные соперники», — сказал Тихонов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.01.2017 11:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      Alexdrill 28 января 2017, 16:05

      Надо когда-то и где-то начинать в следующим году в РФПЛ будет пылить за Енисей

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      Dimoshka96 28 января 2017, 12:44

      через годок-другой в Спартак

      1
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