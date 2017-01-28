Бундеслига. «Бавария» победила «Вердер», «Хоффенхайм» проиграл впервые в сезоне и другие результаты

В матче 18-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своем поле в большинстве одержал победу над «Хоффенхаймом» – 2:1. Отметим, что гости, к этому моменту являвшиеся единственной командой топ-5 европейских лиг, которая ни разу не проиграла в национальном первенстве в этом сезоне, впервые оступилась.

В других встречах игрового дня «Бавария» в гостях оказалась сильнее «Вердера», дубль Юя Осако помог «Кельну» разгромить «Дармштадт», «Аугсбург» одержал волевую победу над «Вольфсбургом», «Ингольштдадт» дома уверенно обыграл «Гамбург».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 18-й тур

РБ Лейпциг – Хоффенхайм – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Амири, 18; 1:1 – Вернер, 38; 2:1 – Сабитцер, 77.

Удаление: нет – Вагнер, 60.

Вердер – Бавария – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Роббен, 30; 0:2 – Алаба, 45; 1:2 – Крузе, 53.

Вольфсбург – Аугсбург – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Гомес, 4; 1:1 – Алтынтоп, 25; 1:2 – Кор, 69.

Дармштадт – Кельн – 1:6 (0:3)

Голы: 0:1 – Сулу, 32 (в свои ворота); 0:2 – Осако, 36; 0:3 – Модесте, 42; 1:3 – Сэм, 66 (с пенальти); 1:4 – Осако, 72; 1:5 – Йоичич, 85; 1:6 – Руднев, 89.

Ингольштадт – Гамбург – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Гросс, 14; 2:0 – Зуттнер, 22; 3:0 – Коэн, 47 (с пенальти); 3:1 – Сакаи, 63.

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