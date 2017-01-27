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    Глушаков: «В Китай бы не поехал. Мне и дома хорошо»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры. Россиянин подчеркнул, что не стал бы принимать приглашение от китайских клубов.

    — У вас были предложения от иностранных клубов?

    — В последние годы не было. Да и вообще за всю карьеру только один раз прошел слух, что мной интересуется итальянской «Лацио». Вот и все.

    — Поехали бы в Китай на огромную зарплату?

    — Во-первых, никто мне туда уехать не предлагал. А во-вторых, мне и дома хорошо. Так что нет.

    — Представьте, что у вас на руках предложение от «Реала» на три миллиона евро в год и от китайского клуба на 10 миллионов. Что выберете?

    — Выберу «Реал», но останусь в «Спартаке».

    В нынешнем сезоне чемпионата России Глушаков забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах.

    Источник: ФК «Спартак»

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    27.01.2017 17:51
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +345

      zadira56 28 января 2017, 05:19

      Глушаков сайт спонсирует что ли?
      Столько новостей о нем...

      1
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      Рейтинг: -6

      LokoBars87 27 января 2017, 22:20

      Никому он не нужен свинорыло,ток мясному тухляку.!.

      2
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      ...
      Рейтинг: +99

      Мескини > LokoBars87 27 января 2017, 22:41

      тухляк у тебя во рту

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 27 января 2017, 22:18

      хах .. пиздабол.... цена вороса решит , да и приглашений нет

      2
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      Рейтинг: +47

      ,bpjy 27 января 2017, 22:15

      Такое ощущение он спит с микрофоном во рту,чета без конца комментирует комментирует. 3 сраных гола забил за пол года- епта звезда

      1
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 27 января 2017, 21:30

      С такой игрой, только дома

      2
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      Рейтинг: +430

      andr2112 27 января 2017, 21:18

      А не поедешь ты в Китай, потому что не привык ты работать и зарабатывать на поле. А там тебе пришлось бы пахать, да и играл бы ты в футболке с надписью "Хряньхрюнь"( название клуба))

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > andr2112 27 января 2017, 21:22

      Вот кому-кому, а Глушаку эти претензии не за что предъявлять!

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 27 января 2017, 20:58

      на хер нам китай

      2
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 > лёха72 27 января 2017, 21:13

      точно

      1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 27 января 2017, 20:31

      Спартак тоже хороший вариант.

      0
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      Рейтинг: +175

      dima25 27 января 2017, 19:17

      за то мужик пацанам стадион строит!

      2
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > dima25 27 января 2017, 22:20

      ага и вход будет алатный-большинству не подъемный.....

      не для народа а для бабла строит

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      Рейтинг: +4934

      polt 27 января 2017, 19:16

      Попробуй пригодись еще в России, там то точно тебе делать нечего - играют либо на классе, либо на самоотдаче. У тебя ни того, ни другого.

      2
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      Рейтинг: +99

      Мескини > polt 27 января 2017, 21:29

      ты прям эксперт хуев, про самоотдачу уж прикрыл бы пасть раз не знаешь что написать

      -1
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