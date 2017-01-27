Глушаков: «В Китай бы не поехал. Мне и дома хорошо»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры. Россиянин подчеркнул, что не стал бы принимать приглашение от китайских клубов.

— У вас были предложения от иностранных клубов?

— В последние годы не было. Да и вообще за всю карьеру только один раз прошел слух, что мной интересуется итальянской «Лацио». Вот и все.

— Поехали бы в Китай на огромную зарплату?

— Во-первых, никто мне туда уехать не предлагал. А во-вторых, мне и дома хорошо. Так что нет.

— Представьте, что у вас на руках предложение от «Реала» на три миллиона евро в год и от китайского клуба на 10 миллионов. Что выберете?

— Выберу «Реал», но останусь в «Спартаке».

В нынешнем сезоне чемпионата России Глушаков забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах.