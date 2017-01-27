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Глушаков: «В Китай бы не поехал. Мне и дома хорошо»

27 января 2017, 17:51
31

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры. Россиянин подчеркнул, что не стал бы принимать приглашение от китайских клубов.

— У вас были предложения от иностранных клубов?

— В последние годы не было. Да и вообще за всю карьеру только один раз прошел слух, что мной интересуется итальянской «Лацио». Вот и все.

— Поехали бы в Китай на огромную зарплату?

— Во-первых, никто мне туда уехать не предлагал. А во-вторых, мне и дома хорошо. Так что нет.

— Представьте, что у вас на руках предложение от «Реала» на три миллиона евро в год и от китайского клуба на 10 миллионов. Что выберете?

— Выберу «Реал», но останусь в «Спартаке».

В нынешнем сезоне чемпионата России Глушаков забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Лацио Реал Глушаков Денис
Комментарии (31)
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ijgjr
1485529671
а кому ты там нужен -неужели равняешь себя с Халком Витцелем - поскромнее надо быть
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LokoBars87
1485531097
Его возьмут ток с его доплатой,клоун.
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polt
1485533816
Попробуй пригодись еще в России, там то точно тебе делать нечего - играют либо на классе, либо на самоотдаче. У тебя ни того, ни другого.
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dima25
1485533826
за то мужик пацанам стадион строит!
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Maxim Nik
1485538313
Спартак тоже хороший вариант.
Ответить
лёха72
1485539913
на хер нам китай
Ответить
andr2112
1485541090
А не поедешь ты в Китай, потому что не привык ты работать и зарабатывать на поле. А там тебе пришлось бы пахать, да и играл бы ты в футболке с надписью "Хряньхрюнь"( название клуба))
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EVGEN13RUS
1485541828
С такой игрой, только дома
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Cant Stop
1485544689
хах .. пиздабол.... цена вороса решит , да и приглашений нет
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LokoBars87
1485544834
Никому он не нужен свинорыло,ток мясному тухляку.!.
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