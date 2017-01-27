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    Брызгалов перейдет из «Терека» в «Анжи»

    Защитник «Терека» Сергей Брызгалов продолжит карьеру в «Анжи». По информации источника, клубы уже договорились о трансфере россиянина. Об условиях сделки не сообщается.

    Напомним, что Брызгалов перешел в «Терек» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за грозненцев лишь четыре матча.

    Кроме того, продолжит выступление за «Анжи» на правах аренды нападающий Филипп Будковский. На аналогичных условиях в команду Александра Григоряна перейдет и Виталий Дьяков из московского «Динамо».

    Источник: Sportbox.ru

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    27.01.2017 16:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 28 января 2017, 02:48

      а может заиграет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      TimurT 27 января 2017, 19:00

      Толку от него ноль

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 27 января 2017, 16:46

      Брызгалов был перспективным когда то , а теперь из клуба в клуб.

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