Брызгалов перейдет из «Терека» в «Анжи»

Защитник «Терека» Сергей Брызгалов продолжит карьеру в «Анжи». По информации источника, клубы уже договорились о трансфере россиянина. Об условиях сделки не сообщается.

Напомним, что Брызгалов перешел в «Терек» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за грозненцев лишь четыре матча.

Кроме того, продолжит выступление за «Анжи» на правах аренды нападающий Филипп Будковский. На аналогичных условиях в команду Александра Григоряна перейдет и Виталий Дьяков из московского «Динамо».