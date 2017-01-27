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    Это'О побывал в гостях у «СКА-Хабаровск»

    Нападающий «Антальяспора» Самуэль Это’О посетил расположение «СКА-Хабаровск». Бывший форвард «Реала», «Барселоны» и «Интера» принял приглашение главного тренера армейцев Андрея Гордеева, который знаком с камерунцем по совместной работе в «Анжи».

    Гордеев представил своим подопечным 35-летнего именитого футболиста и подарил ему небольшой презент от клуба, после чего все вместе просмотрели ролик, посвященный Это’О. В свою очередь, Самуэль поделился с коллегами секретами собственного успеха, а также пожелал армейцам как можно скорее использовать свой шанс – выполнить задачу на сезон. Закончилась встреча совместной фотосессией.

    Напомним, ранее Это'О сфотографировался с футболкой «Амкара».

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    27.01.2017 15:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 27 января 2017, 18:22

      было бы здорово увидеть его в форме Ска Хабаровска, я думаю команда бы в высший дивизион поднялась. Вот только что со стадионом делать? На нем любительским клубом то играть нельзя.

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      Рейтинг: +18

      Перекладина 27 января 2017, 16:47

      Никак в тренеры метит ? Но у нас, всё строго, кого попало в СКА-Хабаровск не берут!

      0
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      Рейтинг: +51

      TonicIG 27 января 2017, 16:45

      В народ пошел

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