Это'О побывал в гостях у «СКА-Хабаровск»

Нападающий «Антальяспора» Самуэль Это’О посетил расположение «СКА-Хабаровск». Бывший форвард «Реала», «Барселоны» и «Интера» принял приглашение главного тренера армейцев Андрея Гордеева, который знаком с камерунцем по совместной работе в «Анжи».

Гордеев представил своим подопечным 35-летнего именитого футболиста и подарил ему небольшой презент от клуба, после чего все вместе просмотрели ролик, посвященный Это’О. В свою очередь, Самуэль поделился с коллегами секретами собственного успеха, а также пожелал армейцам как можно скорее использовать свой шанс – выполнить задачу на сезон. Закончилась встреча совместной фотосессией.

Напомним, ранее Это'О сфотографировался с футболкой «Амкара».