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    Фонтанелло: «Дзюба – стена, которая постоянно шутит на поле»

    Бывший защитник «Урала» Пабло Фонтанелло заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба – самый сложный соперник, против которого ему приходилось играть на поле.

    – Вы недавно сказали, что сложнее всего в России было играть против Дзюбы. Почему?

    – Он очень большой, почти как я! Классно играет головой, хорошо ставит корпус. Одним словом – стена. Еще Артем постоянно шутит на поле. Когда на угловых мы боролись друг с другом, Дзюба говорил: «Только без рук!» Отличный парень!

    Напомним, Фонтанелло покинул «Урал» минувшим декабрем по истечении действия контракта. В нынешнем сезоне защитник провел за команду из Екатеринбурга в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.01.2017 23:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 28 января 2017, 16:41

      Жаль, Пабло ушел(((

      1
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 27 января 2017, 12:50

      Дзюба бревно , которое умеет шутить )

      0
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 27 января 2017, 08:41

      Я считаю в Зените он себя еще больше раскрыл! В атакующей схеме хороший наконечник, цепляется,грамотно ставит корпус, голевая чуйка и игра головой, в чем свидетельствует его статистика в Зените!!!

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 27 января 2017, 06:25

      Стена или дерево,называй как хочешь

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 27 января 2017, 05:23

      Да, шутка действительно высшая.....

      4
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 27 января 2017, 01:21

      стена из сруба!!!))))

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 27 января 2017, 00:24

      Неправильно перевели- не стена ,а дерево...Конкретно- ДУБ......

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 26 января 2017, 23:42

      то в брей ринг играют, то на поле шутят, может пора уже просто в футбол играть!!!!

      1
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