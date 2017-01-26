Фонтанелло: «Дзюба – стена, которая постоянно шутит на поле»

Бывший защитник «Урала» Пабло Фонтанелло заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба – самый сложный соперник, против которого ему приходилось играть на поле.

– Вы недавно сказали, что сложнее всего в России было играть против Дзюбы. Почему?

– Он очень большой, почти как я! Классно играет головой, хорошо ставит корпус. Одним словом – стена. Еще Артем постоянно шутит на поле. Когда на угловых мы боролись друг с другом, Дзюба говорил: «Только без рук!» Отличный парень!

Напомним, Фонтанелло покинул «Урал» минувшим декабрем по истечении действия контракта. В нынешнем сезоне защитник провел за команду из Екатеринбурга в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.