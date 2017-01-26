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  • Фонтанелло: «Дзюба – стена, которая постоянно шутит на поле»

Фонтанелло: «Дзюба – стена, которая постоянно шутит на поле»

26 января 2017, 23:12
8

Бывший защитник «Урала» Пабло Фонтанелло заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба – самый сложный соперник, против которого ему приходилось играть на поле.

– Вы недавно сказали, что сложнее всего в России было играть против Дзюбы. Почему?

– Он очень большой, почти как я! Классно играет головой, хорошо ставит корпус. Одним словом – стена. Еще Артем постоянно шутит на поле. Когда на угловых мы боролись друг с другом, Дзюба говорил: «Только без рук!» Отличный парень!

Напомним, Фонтанелло покинул «Урал» минувшим декабрем по истечении действия контракта. В нынешнем сезоне защитник провел за команду из Екатеринбурга в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Дзюба Артем Фонтанелло Пабло
Комментарии (8)
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Павел Буре
1485463321
то в брей ринг играют, то на поле шутят, может пора уже просто в футбол играть!!!!
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zico2205
1485465899
Неправильно перевели- не стена ,а дерево...Конкретно- ДУБ......
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СашкаГуров
1485469279
стена из сруба!!!))))
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hunta
1485483792
Да, шутка действительно высшая.....
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ЮЗИК
1485487516
Стена или дерево,называй как хочешь
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Sasha1086
1485495690
Я считаю в Зените он себя еще больше раскрыл! В атакующей схеме хороший наконечник, цепляется,грамотно ставит корпус, голевая чуйка и игра головой, в чем свидетельствует его статистика в Зените!!!
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Nehdan4ik
1485510613
Дзюба бревно , которое умеет шутить )
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Karpathian
1485610880
Жаль, Пабло ушел(((
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