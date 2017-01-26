«Оренбург» усилился нападающим «Виктории»

Нападающий «Виктории» Михал Дуриш стал игроком «Оренбурга». Отметим, что 28-летний словак выступал за чешский клуб с 2010 года и за это время в 211 матчах забил 51 гол. Отмечается, что по взаимной договоренности сторон сумма трансфера разглашаться не будет.

Добавим, что сегодня «Оренбург» расторг контракт с нападающим Александром Прудниковым, который на данный момент присоединился на сборе к «Локомотиву».

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