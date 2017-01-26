Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Оренбург» усилился нападающим «Виктории»

    Нападающий «Виктории» Михал Дуриш стал игроком «Оренбурга». Отметим, что 28-летний словак выступал за чешский клуб с 2010 года и за это время в 211 матчах забил 51 гол. Отмечается, что по взаимной договоренности сторон сумма трансфера разглашаться не будет.

    Добавим, что сегодня «Оренбург» расторг контракт с нападающим Александром Прудниковым, который на данный момент присоединился на сборе к «Локомотиву».

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Виктория» Пльзень

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2017 21:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11