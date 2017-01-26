«Оренбург» усилился нападающим «Виктории»

Дуриш , Оренбург
Нападающий «Виктории» Михал Дуриш стал игроком «Оренбурга». Отметим, что 28-летний словак выступал за чешский клуб с 2010 года и за это время в 211 матчах забил 51 гол. Отмечается, что по взаимной договоренности сторон сумма трансфера разглашаться не будет.
Добавим, что сегодня «Оренбург» расторг контракт с нападающим Александром Прудниковым, который на данный момент присоединился на сборе к «Локомотиву».
Útočník Michal Ďuriš opouští Viktorii Plzeň a míří do ruského @fcorenburg. Více: https://t.co/nbiZvls6ae pic.twitter.com/96TZg44RsP— FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 26 января 2017 г.
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