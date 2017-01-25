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  • Калачев считает, что «Ростов» достойно ответил на заявление Гинера

Калачев считает, что «Ростов» достойно ответил на заявление Гинера

25 января 2017, 16:56
17

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев выразил уверенность, что команде своим выступлением в Лиге чемпионов удалось достойно ответить всем критикам. Футболист вспомнил и заявление президента ЦСКА Евгения Гинера, который после того, как стали известны участники от России в самом престижном европейском клубом турнире, сказал, что лучше было бы для отечественного футбола, если вместо «Ростова» выступил «Зенит».

«Гинер так говорил, потому что «Ростов» никто не воспринимал всерьез. Нам предстоял дебют в Лиге чемпионов. Могли провалиться, и это отразилось бы на клубном рейтинге страны.

Здорово, что мы игрой ответили. Не лично Гинеру, а всем критикам. Хотя для многих игроков это был первый опыт выступления на таком уровне», – заявил Калачев.

Напомним, «Ростову» в группе с «Баварией», «Атлетико» и ПСВ удалось занять третье место и добиться права участвовать в плей-офф Лиги Европы.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Ростов Калачев Тимофей Гинер Евгений
Комментарии (17)
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zico2205
1485357985
Ростов выступил в Лиге Чемпионов намного лучше ЦСКА , хотя попал при этом в самую сильную группу !!! + При этом заработал для России очень нужные очки для рейтинга!!! Ну и утер нос разным скептикам ,вроде Гинера, которые не верили в силу команды!!! Ну и конечно ,в очередной раз, свою гениальность проявил Курбан Бикеич!!! Я лично горжусь, что,более 35 лет, болею за ростовский футбол и наконец то дождался его взлета !!! Браво Ростов!!!
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Sergh4
1485358756
Ростов красавчики! Все недовольные могут завидовать молча!
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zarsm
1485358981
Конечно достойно. Не все же баблом решают свои задачи, а не игрой.
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Taps
1485359206
Иудей свою команду почти профукал.
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filosof sparty
1485362824
Ростов в ЛЧ смотрелся очень недурно!
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Nehdan4ik
1485367985
Молодчинки парни все вами гордятся вы играете на совесть , им этого не понять )
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Gullit 76
1485368139
Так бы и дальше!Команду вроде сохранили,ждём успехов весной.
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арейская
1485388604
Очень даже ДОСТОЙНО ответили всем скептикам, ждем таких-же успехов и ЛЕ
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den161
1485415979
Настоящие МУЖИКИ делом доказывают, а не пустым пи@дежом... Так держать, мужики!!!!
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