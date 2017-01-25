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    Калачев считает, что «Ростов» достойно ответил на заявление Гинера

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев выразил уверенность, что команде своим выступлением в Лиге чемпионов удалось достойно ответить всем критикам. Футболист вспомнил и заявление президента ЦСКА Евгения Гинера, который после того, как стали известны участники от России в самом престижном европейском клубом турнире, сказал, что лучше было бы для отечественного футбола, если вместо «Ростова» выступил «Зенит».

    «Гинер так говорил, потому что «Ростов» никто не воспринимал всерьез. Нам предстоял дебют в Лиге чемпионов. Могли провалиться, и это отразилось бы на клубном рейтинге страны.

    Здорово, что мы игрой ответили. Не лично Гинеру, а всем критикам. Хотя для многих игроков это был первый опыт выступления на таком уровне», – заявил Калачев.

    Напомним, «Ростову» в группе с «Баварией», «Атлетико» и ПСВ удалось занять третье место и добиться права участвовать в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.01.2017 16:56
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2336

      den161 26 января 2017, 10:32

      Настоящие МУЖИКИ делом доказывают, а не пустым пи@дежом...

      Так держать, мужики!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +651

      andrebest4 > den161 26 января 2017, 12:21

      что не скажешь о команде гинера

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 26 января 2017, 02:56

      Очень даже ДОСТОЙНО ответили всем скептикам, ждем таких-же успехов и ЛЕ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 января 2017, 21:15

      Так бы и дальше!Команду вроде сохранили,ждём успехов весной.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 25 января 2017, 21:13

      Молодчинки парни все вами гордятся вы играете на совесть , им этого не понять )

      4
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 25 января 2017, 19:47

      Ростов в ЛЧ смотрелся очень недурно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1307

      Taps 25 января 2017, 18:46

      Иудей свою команду почти профукал.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 25 января 2017, 18:43

      Конечно достойно. Не все же баблом решают свои задачи, а не игрой.

      0
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      Рейтинг: +581

      Sergh4 25 января 2017, 18:39

      Ростов красавчики! Все недовольные могут завидовать молча!

      6
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 января 2017, 18:26

      Ростов выступил в Лиге Чемпионов намного лучше ЦСКА , хотя попал при этом в самую сильную группу !!! + При этом заработал для России очень нужные очки для рейтинга!!! Ну и утер нос разным скептикам ,вроде Гинера, которые не верили в силу команды!!! Ну и конечно ,в очередной раз, свою гениальность проявил Курбан Бикеич!!! Я лично горжусь, что,более 35 лет, болею за ростовский футбол и наконец то дождался его взлета !!! Браво Ростов!!!

      8
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > 3a zenit 25 января 2017, 21:36

      А что если Газпром уйдет из Питера ??? У вас сейчас только бабло и играет...Увы ,но прошли времена Кержакова и Аршавина, когда гордились своими воспитанниками...Снова нужны миллионы на нового Халка , а скорее всего на нескольких...только вот это народные деньги...Вы в многомиллионом городе не можете содержать всего лишь 1 клуб- Газпром башляет, а все на провинцию пасть открываете...да если бы в Ростове было такое бабло-Бердыев выиграл бы Лигу Чемпионов....Стыдно жить за счет страны....

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