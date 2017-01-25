Калачев считает, что «Ростов» достойно ответил на заявление Гинера

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев выразил уверенность, что команде своим выступлением в Лиге чемпионов удалось достойно ответить всем критикам. Футболист вспомнил и заявление президента ЦСКА Евгения Гинера, который после того, как стали известны участники от России в самом престижном европейском клубом турнире, сказал, что лучше было бы для отечественного футбола, если вместо «Ростова» выступил «Зенит».

«Гинер так говорил, потому что «Ростов» никто не воспринимал всерьез. Нам предстоял дебют в Лиге чемпионов. Могли провалиться, и это отразилось бы на клубном рейтинге страны.

Здорово, что мы игрой ответили. Не лично Гинеру, а всем критикам. Хотя для многих игроков это был первый опыт выступления на таком уровне», – заявил Калачев.

Напомним, «Ростову» в группе с «Баварией», «Атлетико» и ПСВ удалось занять третье место и добиться права участвовать в плей-офф Лиги Европы.