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    «Спартак» – лучший российский клуб в сводной таблице Лиги чемпионов

    УЕФА обнародовал сводную таблицу за все время существования Лиги чемпионов, согласно которой московский «Спартак» занимает 30-ю строчку рейтинга и имеет лучший показатель среди всех российских клубов, принимавших когда-либо участие в турнире.

    Тройку сильнейших составили гранды европейского футбола – мадридский «Реал», «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

    Отметим, что последняя победа «Спартака» в Лиге чемпионов датирована октябрем 2012 года, когда красно-белые обыграли «Бенфику» со счетом 2:1.

    Источник: Twitter

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    23.01.2017 17:38
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +41

      Спартакушка 24 января 2017, 11:34

      Спартак чемпион!)))))

      0
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      Рейтинг: +265

      Himik007 23 января 2017, 23:34

      Удивлён как мы не на четвёртом))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 23 января 2017, 22:34

      Только за счёт совковых времён, но и тут Киев Спартак уделал

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 > sargassov 24 января 2017, 00:29

      спартак во все времена шёл за кем-то, в советские годы за Киевом, сейчас за ЦСКА и Зенитом и так будет пока они еврокубок не выиграют

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 > 007abdul007 24 января 2017, 07:14

      Спартак доходил до полуфинала Лиги Чемпионов, а это намного сложнее и круче Кубка Уефа

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > aleks.meskini12 24 января 2017, 11:18

      А ты вспомни кого Зенит по пути к финалу КУЕФА вынес, почти все сплошь завсегдатаи ЛЧ;) И это греет...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41

      Спартакушка > Bivaliy67 24 января 2017, 11:26

      Это наверно про купленный матч с баварией!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 23 января 2017, 21:30

      тем временем хоккейный спартак героически (нет) пытается обыграть ЦСКА

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 23 января 2017, 21:07

      Если расшифровать таблицу, то получится, что из российских клубов Спартак чаще всех (11 раз) принимал участие в ЛЧ. У всех рос. клубов отрицательная статистика по выигрышам - проигрышам и по забитым - пропущенным. ЦСКА в этом плане совсем плох (на каждый выигранный матч приходится 2,77 проигранных, а на каждый забитый мяч - 1,7 пропущенных). Зенит же лучше всех представляет страну, за каждое участие принося по 6,67 очков (Спартак - 5,18, ЦСКА - 4,3, если бы тут был Ростов, то у него было бы 4).

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 23 января 2017, 20:04

      Спартак Великий клуб.хочу видеть его в Лиге чемпионов каждый год

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 23 января 2017, 20:00

      Кто в этом сомневался.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 января 2017, 19:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      О, великий Спартак! ))) Кому эта таблица нужна? Разве звёздочек на футболках недостаточно?

      -4
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      Рейтинг: +22

      killerman77 > APchelov 23 января 2017, 21:07

      к звездочкам на майках еще тромбики в головах

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 23 января 2017, 19:54

      Вперед Спартак!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 23 января 2017, 19:47

      Ничего удивительного.

      4
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