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  • «Спартак» – лучший российский клуб в сводной таблице Лиги чемпионов

«Спартак» – лучший российский клуб в сводной таблице Лиги чемпионов

23 января 2017, 17:38
45

УЕФА обнародовал сводную таблицу за все время существования Лиги чемпионов, согласно которой московский «Спартак» занимает 30-ю строчку рейтинга и имеет лучший показатель среди всех российских клубов, принимавших когда-либо участие в турнире.

Тройку сильнейших составили гранды европейского футбола – мадридский «Реал», «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

Отметим, что последняя победа «Спартака» в Лиге чемпионов датирована октябрем 2012 года, когда красно-белые обыграли «Бенфику» со счетом 2:1.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Реал Барселона Бавария
Комментарии (45)
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Garrincha58
1485183214
да какая разница что было в прошлом веке главное как мне очень хочется чтобы Спартак наконец то стал чемпионом и обосрался как ЦСКА в последние годы в ЛЧ
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Спартач_навсегда
1485183748
это вам не проплаченный газпром и не очколюбы)это ВЕЛИКИЙ КЛУБ СПАРТАК МОСКВА
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alll-1
1485185063
надо улучшать статистику Вперед Спартак!!!
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bset
1485185236
Так забавно наблюдать комментарии. Сидят болельщики спартака тихо, похвалиться нечем. А тут статистика эта и тут все поналетели. Веселые вы)
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Дэс
1485185668
Лично я считаю всё по делу, в первой 10 почти все команды играют на высоком уровне. И не надо говорить глупости, что таблица прошлого века, она составлена и по сей день и повторюсь команды в первой 10 не изменились, они как были топ, так и остаются. Если вам лет 15-20 и младше, то вам не понять.
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VVM1964
1485186586
ПРОТИВ ФАКТОВ НЕ ПОПРЕШЬ , СТАТИСТИКА НАУКА СТРОГАЯ , БЕЗ ЭМОЦИЙ , А ЭМОЦИИ УДЕЛ БОЛЕЛЬЩИКОВ .
Ответить
GoLenaStop
1485188887
Жаль, что все яркие победы Спартака остались в совковом прошлом... Ну ничего, желудей насобираем, покормим и посмотрим, как будут резвиться на европейской травке... Удачи! Хрю.
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dimid
1485190484
Вперед Спартак!
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APchelov
1485190718
О, великий Спартак! ))) Кому эта таблица нужна? Разве звёздочек на футболках недостаточно?
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Qadji Aleksandr ibn Kosty
1485191087
Спартак Великий клуб.хочу видеть его в Лиге чемпионов каждый год
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