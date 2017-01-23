«Спартак» – лучший российский клуб в сводной таблице Лиги чемпионов

УЕФА обнародовал сводную таблицу за все время существования Лиги чемпионов, согласно которой московский «Спартак» занимает 30-ю строчку рейтинга и имеет лучший показатель среди всех российских клубов, принимавших когда-либо участие в турнире.

Тройку сильнейших составили гранды европейского футбола – мадридский «Реал», «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

Отметим, что последняя победа «Спартака» в Лиге чемпионов датирована октябрем 2012 года, когда красно-белые обыграли «Бенфику» со счетом 2:1.