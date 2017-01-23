Дзюба может получить рекордный контракт в Китае

Несколько китайских клубов проявляют серьезный интерес к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

По предварительным оценкам, Дзюба может получить в Китае рекордный для российского футбола личный контракт, а «Зенит» вправе рассчитывать на многомиллионный трансфер.

Пока неизвестно, что думает относительно своих дальнейших перспектив сам футболист, однако напомним, что недавно Дзюба в шутливой форме оставил комментарий в соцсетях, что уезжает в Китай.

Ранее сообщалось об интересе из Поднебесной к форварду «Краснодара» Федору Смолову, но тот заявил, что на данный момент не видит себя в азиатском чемпионате.