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    Дзюба может получить рекордный контракт в Китае

    Несколько китайских клубов проявляют серьезный интерес к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

    По предварительным оценкам, Дзюба может получить в Китае рекордный для российского футбола личный контракт, а «Зенит» вправе рассчитывать на многомиллионный трансфер.

    Пока неизвестно, что думает относительно своих дальнейших перспектив сам футболист, однако напомним, что недавно Дзюба в шутливой форме оставил комментарий в соцсетях, что уезжает в Китай.

    Ранее сообщалось об интересе из Поднебесной к форварду «Краснодара» Федору Смолову, но тот заявил, что на данный момент не видит себя в азиатском чемпионате.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.01.2017 13:45
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 23 января 2017, 23:55

      наверно рисом будут платить))) газ там на не нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 23 января 2017, 17:39

      Не серьезно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 23 января 2017, 17:30

      не ну смолов конечно ,он нап.а это-то бревно куда,несерьезно как-то.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 23 января 2017, 17:14

      Дровосеки

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      aam 23 января 2017, 16:19

      Бросай футбол, беги в Китай и там за бабки всё продай...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 23 января 2017, 16:14

      Клоунада))) Китайцы гнилое дерево не покупают...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 23 января 2017, 16:13

      самый распространенный комментарий к этой статье-это Дрова))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM > Cuervo 23 января 2017, 16:15

      Опилки гнилые

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 23 января 2017, 15:46

      древесина в Китае в цене

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Borz1 23 января 2017, 15:43

      По дальше и по быстрее

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 23 января 2017, 15:42

      Видимо в Китае проблемы с дровами))).

      1
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