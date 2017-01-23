Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дзюба может получить рекордный контракт в Китае

23 января 2017, 13:45
26

Несколько китайских клубов проявляют серьезный интерес к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

По предварительным оценкам, Дзюба может получить в Китае рекордный для российского футбола личный контракт, а «Зенит» вправе рассчитывать на многомиллионный трансфер.

Пока неизвестно, что думает относительно своих дальнейших перспектив сам футболист, однако напомним, что недавно Дзюба в шутливой форме оставил комментарий в соцсетях, что уезжает в Китай.

Ранее сообщалось об интересе из Поднебесной к форварду «Краснодара» Федору Смолову, но тот заявил, что на данный момент не видит себя в азиатском чемпионате.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Зенит Дзюба Артем
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kazzzik1992
1485168467
ДУМАЮ ДЗЮБА ПРЕЙДЕТ. ВСЕ РАВНО КАК ИГРОК В РОССИИ СЛАБОВАТ
Ответить
kella
1485168572
Покупаем дрова, - дорого!
Ответить
Добрый Бобер
1485174876
Ему там даже прыгать не придётся, чтоб верховые мячи выигрывать. ;-)
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1485175339
Пусть лучше Кокорина заберут навсегда.
Ответить
Andrey160268
1485175359
Видимо в Китае проблемы с дровами))).
Ответить
alll-1
1485175581
древесина в Китае в цене
Ответить
Cuervo
1485177220
самый распространенный комментарий к этой статье-это Дрова))
Ответить
MaxSpartakM
1485177276
Клоунада))) Китайцы гнилое дерево не покупают...
Ответить
aam
1485177548
Бросай футбол, беги в Китай и там за бабки всё продай...
Ответить
апоголлл
1485181853
не ну смолов конечно ,он нап.а это-то бревно куда,несерьезно как-то.
Ответить
Главные новости
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
1
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
2
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
1
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
4
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
2
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Все новости
Все новости
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
1
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
4
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
5
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
5
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
6
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
3
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
4
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+